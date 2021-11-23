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Küresel ham çelik üretimi ekimde yüzde 10,6 düştü

Küresel ham çelik üretimi, ekimde Çin'deki üretimin yüzde 23'ün üzerinde düşmesiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 azalarak 145,7 milyon tona geriledi.
Küresel ham çelik üretimi ekimde yüzde 10,6 düştü

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), ekim ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi, ekimde 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 10,6 azalarak 145,7 milyon tona geriledi.

Söz konusu dönemde Çin'in üretimi yüzde 23,3 azalarak 71,6 milyon tona düştü. Dünyanın en büyük çelik üreticisi konumundaki Çin'in üretimi eylül ayında da yüzde 21,2 azalmıştı.

Japonya'nın üretimi yüzde 14,3 artarak 8,2 milyon ton, ABD'nin üretimi yüzde 20,5 yükselişle 7,5 milyon ton ve Almanya'nın üretimi yüzde 7 artışla 3,7 milyon ton olurken, Güney Kore’nin üretiminin yüzde 1 azalarak 5,8 milyon tona indiği tahmin edildi.

Türkiye'nin ham çelik üretimi ise ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 3,5 milyon tona yükseldi.

Söz konusu dönemde Brezilya'da yüzde 10,4 artarak 3,2 milyon tona çıkan çelik üretiminin, İran'da yüzde 15,3 azalarak 2,2 milyon tona indiği tahmin edildi.

Öte yandan, bu yılın ocak-ekim döneminde küresel ham çelik üretimi, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 5,9 artarak 1 milyar 607 milyon tona yükseldi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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