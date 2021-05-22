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Küresel ham çelik üretimi nisanda 169,5 milyon tona yükseldi

Küresel ham çelik üretimi, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,3 artarak 169,5 milyon tona yükseldi.
Küresel ham çelik üretimi nisanda 169,5 milyon tona yükseldi

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), nisan ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi, nisanda 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 23,3 artarak 169,5 milyon tona ulaştı.

Söz konusu dönemde Çin'in üretimi yüzde 13,4 artarak 97,9 milyon tona ve Japonya'nın üretimi yüzde 18,9 yükselerek 7,8 milyon tona çıktı.

ABD'nin üretimi yüzde 43 artarak 6,9 milyon ton oldu. Almanya'nın üretimi ise yüzde 31,5 yükselişle 3,4 milyon ton olarak tespit edildi.

Türkiye'nin ham çelik üretimi de nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,6 artışla 3,3 milyon tona yükseldi.

Söz konusu dönemde çelik üretimi Brezilya'da yüzde 59,3 artarak 3,1 milyon ton, İran'da 6,4 yükselerek 2,5 milyon ton ve Hindistan'da yüzde 152,1 artışla 8,3 milyon ton şeklinde kayıtlara geçti.

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