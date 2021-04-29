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Küresel LNG ithalatı salgına rağmen azalmadı

Sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) küresel bazda ithalatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,4 artarak 356,1 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.
Küresel LNG ithalatı salgına rağmen azalmadı

AA muhabirinin, Uluslararası LNG İthalatçıları Birliğinin yayımladığı rapordan derlediği bilgilere göre, geçen yıl dünyada 43 ülke LNG ithal ederken, 20 ülke de LNG ihracatı yaptı.

Bu dönemde toplam LNG ithalatı 2019 yılına göre yüzde 0,4 artarak 356,1 milyon ton oldu. Söz konusu ticaretin yüzde 40'ı (142,5 milyon ton) kısa dönemli ve spot sözleşmelerle gerçekleşti.

Raporda, "Salgının getirdiği zorluklara rağmen, LNG ticareti dirençli, çeşitli ve küresel olduğunu kanıtladı." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, küresel LNG talebinin yüzde 71'i Asya kıtasındaki ülkelerden geldi. En fazla LNG ihraç eden ülkeler sırasıyla Avustralya, Katar, ABD ve Malezya olarak kayıtlara geçti.

Asya ülkelerinin 2020'de ithal ettiği LNG miktarı ise bir önceki yıla göre yüzde 3,4 artarak 254,4 milyon tona ulaştı.

Japonya 74,4 milyon tonla küresel piyasanın en büyük ithalatçısı oldu. Bu ülkeyi 69 milyon ton LNG ithalatıyla Çin izledi. Çin'in hükümet politikası olarak belirlediği temiz hava sahasına erişim için kömürden doğal gaza yönelmesi de ithalat artışında etkili oldu.

Avrupa'da LNG ithalatı yüzde 5 azaldı
Avrupa'da LNG ithalatı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 5 azalışla 81 milyon tona geriledi.

Kıtada en fazla LNG ithal eden ülkeler 15,3 milyon tonla İspanya ve 13,4 milyon tonla Birleşik Krallık oldu. Fransa, Türkiye ve İtalya da Avrupa'da en fazla LNG ithal eden ilk 5 ülke arasında yer aldı.

Türkiye, geçen yıl 3,96 milyon tonu Cezayir'den ve 1,32 milyon tonu Nijerya'dan olmak üzere 10,72 milyon ton LNG ithal etti. LNG alınan diğer ülkeler ise Ekvator Ginesi, Angola, Kamerun, Norveç, Mısır, ABD ile Trinidad ve Tobago olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin yıllık 5,9 milyon ton kapasiteli Marmara Ereğlisi LNG Terminali ve yıllık 4,4 milyon ton kapasiteli Egegaz LNG Terminali olmak üzere karada kurulu iki LNG ithalat terminali bulunuyor. Ayrıca İzmir Aliağa'da özel sektöre ait bir yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) aktif olarak kullanılıyor.

Türk Denizcilik Sicili'ne kayıtlı ilk FSRU'su Ertuğrul Gazi 22 Nisan'da Türkiye'ye ulaştı. Ertuğrul Gazi'nin Hatay Dörtyol'da görevlendirilmesi öngörülüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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