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Küresel piyasalar artan belirsizliklerle karışık bir seyir izliyor

Küresel piyasalarda, enflasyonist baskılar ve para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izleniyor.
Küresel piyasalar artan belirsizliklerle karışık bir seyir izliyor

Yeni tip koronavirüs salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanma ve oynaklığı yükselen emtia fiyatları enflasyon endişelerinin devam etmesine neden olurken, gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler de piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Artan belirsizliklerle yön bulmakta zorlanan pay piyasalarında, veri gündeminin de sakin olmasının etkisiyle dün karışık bir görünüm izlendi. Hafta sonu ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın "daha yüksek bir faiz seviyesinin hem ABD Merkez Bankası (Fed) hem de toplumun faydasına olacağını" söylemesinin ardından para politikalarına ilişkin tartışmalar ve belirsizlikler artarken, ekonomik büyümeye ilişkin iyimserlik ise satış baskısını sınırlayan faktör olarak dikkati çekti.

ABD'de bu gelişmelerle dün Dow Jones endeksi yüzde 0,36 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,08 gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,49 değer kazandı.

Dolar endeksi ise 90 seviyesinin hemen üzerinde yatay bir seyir izledi.

Avrupa borsalarında, Almanya hariç yükselişler görüldü. Yatırımcıların perşembe günü açıklanacak Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ve ABD’nin enflasyon verisine odaklanması ile pay piyasalarında görece sakin bir seyir izlendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,2190'a çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,99 değer kazanırken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,10 düşüş kaydetti.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre ülkede Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ilk çeyrekte, önceki çeyreğe göre yüzde 1, yıllık ise yüzde 3,9 geriledi. Veri sonrası, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay bir seyir izlerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 değer kaybetti.

Analistler, asgari vergi konusundaki gelişmelerin, Çinli teknoloji devi şirket hisseleri üzerinde baskıya neden olduğunu bildirdi.

Yurt içinde, dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,99 değer kazanarak günü 1.447,08 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,5 azalışla 8,6128'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,6230 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme, Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.470 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Almanya, haziran ayı ZEW endeksleri

12.00 Avro Bölgesi, 1. çeyrek GSYH

15.30 ABD, nisan ayı dış ticaret dengesi

Kaynak: Haber Kaynağı
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