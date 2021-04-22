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Küresel piyasalar Avrupa Merkez Bankası'na odaklandı

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün, hareketlenen veri gündemi ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararları takip edilecek.
Küresel piyasalar Avrupa Merkez Bankası'na odaklandı

Dünya borsalarında haftanın ilk iki işlem gününde etkili olan satıcılı seyir, dün ABD ve Avrupa'da yerini alımlara bıraktı. Hafta başından bu yana, veri gündeminin zayıf olmasının etkisiyle iç dinamiklerin öne çıktığı görülürken, hem bölgesel hem de sektör bazlı ayrışmaların arttığı pay piyasalarının odağında, bugün gerçekleştirilecek ECB toplantısı ve hareketlenecek veri gündemi bulunuyor.

Dün New York borsası günü yükselişle tamamlarken, dolar endeksi 91,0-91,5 bandında dengelendi. Dow Jones ve S&P 500 endeksi yüzde 0,93, Nasdaq endeksi de yüzde 1,19 değer kazandı.

ABD'de bugün, veri gündeminin yanı sıra Hazine Bakanı Janet Yellen, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Dünya Bankası Başkanı David Malpass ve çeşitli finans kuruluşlarının üst yöneticilerinin katılacağı, İklim Zirvesi takip edilecek.

Avrupa tarafında, Almanya Anayasa Mahkemesi'nin, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçları ile mücadele için hazırladığı 800 milyar avroluk kurtarma fonunun ülke tarafından onaylanabileceğine karar vermesi, pay piyasalarındaki tepki alımlarının güçlenmesini sağladı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,52, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,44, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,74 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 yükseliş kaydetti.

Bugün ECB'nin faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın basın toplantısı yatırımcıların odağında bulunuyor. ECB'nin, bugünkü toplantısında faizlerde ve para politikasında bir değişiklik yapması beklenmiyor.

Analistler, ECB Başkanı Lagarde'ın yılın ikinci çeyreğinde tahvil alım programının hızı üzerindeki olası değişikliklere ilişkin ipucu verebileceğini belirterek, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda (PEPP) olası değişiklik için haziran ayının işaret edilebileceğini ifade etti.

Bugün Asya piyasalarında karışık bir seyir izleniyor. Hindistan ve Japonya'da artan Kovid-10 vakaları ve buna bağlı olarak tekrar gündeme gelen OHAL uygulamaları piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, hafta başından itibaren sert düşen endekslerde tepki alımlarının etkisini artırması dikkati çekti.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, artan Kovid-19 vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlerin yanı sıra Ukrayna'daki gelişmeler ve ABD-Rusya gerilimi Türk lirası varlıklar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. BIST 100 endeksi dün de yüzde 2,55 değer kaybederek günü 1.330,48 puandan tamamladı. Böylece endeksin geçen hafta kapanışına göre değer kaybı yüzde 6'ya yaklaştı.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı ile veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, ABD, Rusya ve Ukrayna'dan gelebilecek açıklamaların da yatırımcıların odağında olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300-1.310 bandının destek olarak öne çıktığını, yükselişlerde ise iyimserliğin artması için 1.400 puanın üzerinde kalıcılık aranacağını kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı tüketici güven endeksi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

14.45 Avro Bölgesi, ECB'nin faiz kararı

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

17.00 ABD, mart ayı konut satışları

Kaynak: Haber Kaynağı
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