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Küresel piyasalar ECB'ye odaklandı

Küresel piyasalarda dün karışık bir seyir izlenmesinin ardından bugün Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı takip dilecek.
Küresel piyasalar ECB'ye odaklandı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 69 milyona yaklaşırken, İngiltere'den sonra Kanada'nın da Pfizer ve BioNTech'in aşısına onay vermesi, gözlerin Avrupa İlaç Dairesine (EMA) çevrilmesine neden oldu. EMA'nın bu ay sonuna kadar aşı başvurusunu karara bağlaması bekleniyor. 

Öte yandan özellikle ABD'de, salgının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin belirsizlikler New York borsasında satıcılı bir seyir izlenmesine neden oldu. Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, ilave mali destek konusunda Cumhuriyetçiler ve Demokratların hala bir anlaşma arayışında olduğunu belirtti.

Açıklama sonrası Dow Jones endeksi yüzde 0,35, S&P 500 endeksi yüzde 0,79 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,94 değer kaybederken, dolar endeksi 91 seviyesinde yatay seyretti.

Avrupa tarafında ise Brexit görüşmeleri halen piyasaların odağındaki yerini koruyor. Dün akşam Brüksel'de bir toplantı gerçekleştiren İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, önemli görüş ayrılıklarının giderilmesi konusunda anlaşma sağlayamadı. Müzakerelerin hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan dün Almanya'da açıklanan ihracat verisindeki artışın beklentilerin altında kalmasına karşın DAX endeksi yüzde 0,47 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 değer kazandı. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,25 geriledi.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti. ECB'nin bugünkü toplantıda faizlerde değişiklik yapması beklenmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) ve Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri'nde (TLTRO) yapacağı ayarlamalarla güvercin tutumunu devam ettireceği tahmin ediliyor. PEPP'nin artırılabileceğini ve uygulanma süresinin uzatılabileceğini kaydeden analistler, TLTRO'nun süresinin de Haziran 2022'ye uzatılabileceğini belirtti.

Bugün Asya piyasalarında da karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükselirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

Altının ons fiyatı dünkü yüzde 1,7'lik düşüşün ardından bugün Asya piyasalarında yatay bir seyirle 1.840 dolardan işlem görürken, Brent petrolün varil fiyatı ise son bir haftadır içinde bulunduğu yatay bant içindeki seyrini sürdürerek 49,1 dolar seviyesinden satılıyor.

Yurt içinde, dün yüzde 0,78 değer kazanarak günü 1.350,32 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, böylece tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gün içinde 1.360,63 puanla da rekor seviyeyi gördü. Dün 7,8250'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,8290 seviyesinde yatay seyrediyor.

Analistler, dün banka hisselerinde alımların güçlenmesi ile BIST 100 endeksinin rekorlara devam ettiğini belirterek, dolar bazında ise halen zirvesinin çok gerisinde bulunduğunu vurguladı.

Bugün Kovid-19 aşısı ile ilgili gelişmeler, Brexit görüşmeleri ve açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini bildiren analistler, ECB'nin kararları ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının da yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.360 seviyesinin direnç, 1.320 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı iş gücü istatistikleri

10.00 İngiltere, ekim ayı sanayi üretimi

15.45 Avro Bölgesi, ECB faiz kararı

16.30 ABD, kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

22.00 ABD, kasım ayı federal bütçe dengesi

Kaynak: Haber Kaynağı
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