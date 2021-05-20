Küresel piyasalar enflasyonist endişelerle dalgalı seyrini sürdürüyor

Piyasalarda dün Fed toplantı tutanaklarında varlık alımlarının azaltılması tartışmalarının sinyali ve kripto para piyasalarındaki hareketliliğin risk iştahını azaltmasıyla negatif seyir izlenirken, yeni günün de karışık seyirle başladığı görülüyor.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 27-28 Nisan'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları, bazı yetkililerin varlık alımlarının azaltılmasını tartışmaya başlamaya hazır olduğunu ortaya koydu.

Ekonominin, Banka'nın maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine doğru kayda değer ilerlemesinin muhtemelen biraz zaman alacağına işaret edilen tutanaklarda, "Bazı katılımcılar, eğer ekonomi Komite'nin hedefleri doğrultusunda hızlı ilerleme kaydetmeye devam ederse gelecek toplantılarda bir noktada varlık alımlarının hızını ayarlamaya yönelik bir planı tartışmaya başlamanın uygun olabileceğini belirtti." denildi.

Analistler, ABD'de şaşırtıcı istihdam ve enflasyon verilerinin ardından ekonominin gidişatına ilişkin tablonun daha fazla bulanıklaştığını, bu durumun gittikçe zorlaşan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) piyasa yönlendirmesine ihtiyacı artırdığını belirterek, Banka'nın varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin tartışmaların sonbaharda başlayabileceği beklentilerinin, tutanakların ardından öne çekildiğini söyledi.

Bu yıl varlık alımları azaltımına gidilmesi durumunda faiz artırımlarının gelecek yıl itibarıyla konuşulabileceğine işaret eden ekonomistler, bu durumun enflasyonist endişelerle bir süredir negatif seyreden piyasalardaki volatiliteyi artırdığını kaydetti.

Öte yandan, Çin'in yerel finansal kurumları ve ödeme sistemlerinin kripto para hizmet vermesinin yasaklanmasının ardından dün kripto para piyasasında da sert düşüşler yaşandı. Bitcoin'in fiyatı, bir günde yüzde 30'dan fazla düşerek 28 Ocak'tan bu yana ilk kez 30.000 bin dolar sınırına yaklaştı. Bir diğer kripto para birimi Ethereum ise dün gün içinde yüzde 45 değer kaybıyla 1.900 dolar seviyelerine geriledi. Gün sonunda gelen tepki alımlarıyla kayıpların bir kısmı telafi edilse de Bitcoin'de yüzde 11,4 ve Ethereum'da yüzde 26,2 fiyat düşüşü yaşandı.

Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 0,03'lük sınırlı düşüş kaydederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,29 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,48 geriledi. Toplantı tutanaklarının ardından yükselişe geçen ABD 10 yıllık tahvil faizleri, bugün yüzde 1,68 seviyesini test etti. Dün günü yüzde 0,4 artışla 90,2'den tamamlayan dolar endeksi ise bugün yüzde 0,1 düşüşle 90,1 düzeyinde bulunuyor. ABD endeks vadelilerinin ise yeni güne yataya yakın bir seyirle başlaması dikkati çekiyor.

Avrupa tarafında da pay piyasalarında dün düşüşlerin hakim olduğu görülürken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,19, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,77 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,43 geriledi. Avro/dolar paritesi dün 4,5 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 1,22 seviyelerinde yatay hareket ediyor. Endeks vadelilerinin ise güne pozitif başlangıç yaptığı görülüyor.

Asya pay piyasalarında dünkü karışık seyrin bugün devam ettiği görülürken, Japonya'da beklentilerin üzerinde gelen ihracat verileri sonrası Nikkei 225 endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,4 artışla seyrediyor. Çin Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda politika faizini değiştirmemesinin ardından Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,2 düşüş kaydetti.

Petrol piyasasında dün Hindistan başta olmak üzere Asya ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ve Fed'in olası para politikası normalleşmesinin ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği endişeleri fiyatlarda satış baskısı yarattı. Brent petrolün varil fiyatı, 3 haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından dün günü yüzde 2,5 düşüşle 66,5 dolardan tamamlarken, bugün 66,8 seviyelerinde bulunuyor.

Altının onsu ise dün riskli varlıklardan kaçan yatırımcıların talebiyle 1.890 dolara kadar yükselse de Fed tutanaklarının ardından kazançlarını geri verirken, bugün de 1.873 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Yurt içinde dün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla işleme kapalı olan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, salı gününü yüzde 0,37 artışla 1.459,57 puandan tamamladı. Dolar/TL ise uluslararası piyasalarda dün 8,35-8,44 bandında hareket etmesinin ardından bugün 8,37 dolaylarında seyrediyor.

Analistler, Fed'in para politikası sıkılaştırmasına ilişkin zamanlama yönlendirmelerinin bundan sonraki süreçte piyasaların odağında bulunacağını belirterek, veri tarafında ise yurt içinde, uluslararası yatırım pozisyonu ile haftalık para ve banka istatistikleri, ABD'de, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Philadelphia Fed İmalat Endeksi'nin öne çıktığını söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç konumunda bulunduğunu aktaran analistler, 1.440 ve 1.390 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.