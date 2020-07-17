Küresel piyasalar haftanın son işlem gününde karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda dün gözlenen negatif seyrin ardından bugün yatırımcı fiyatlamalarında kararsız bir görünüm öne çıkarken, bugün yurt içi ve yurt dışında yoğun veri gündemi takip edilecek.

Dünya çapında Kovid-19 vaka sayısı 13,8 milyona ulaşırken, ABD'nin bazı eyaletlerinde hastalığa yakalanan kişi sayısının artmaya devam etmesi nedeniyle ülkenin Kanada ve Meksika ile kara sınırlarındaki aciliyeti olmayan seyahatler için uygulanan geçiş yasağı uzatıldı.

Bu durum salgında ikinci dalga endişelerinin yanı sıra ekonomik görünüm üzerindeki belirsizliklerin artmasına neden olurken, jeopolitik tarafta ABD-Çin gerilimi önemli risk unsuru olarak fiyatlanmaya devam ediyor.

ABD'nin Çinli teknoloji firması Huawei'nin bazı çalışanlarına vize kısıtlaması getirmesi kararının ardından Başkan Donald Trump yönetiminin Çin Komünist Partisi'nin tüm üyelerinin ve onların ailelerinin ABD'ye seyahat etmelerini yasaklamayı değerlendirdiği haberleri basına yansıdı.

Makro ekonomik veriler tarafında dün ABD’de perakende satışlar, haziranda aylık yüzde 7,5 artarak piyasa beklentilerini aşarken, işsizlik maaşına başvuranların sayısı da 10 bin azalarak 1,3 milyon oldu. Bilanço sezonu kapsamında ikinci çeyrekte Morgan Stanley'nin işlem geliri 3,03 milyar dolarla beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, bu dönemde karı yüzde 52 azalan Bank of America (BofA), kredi kayıpları için 5,1 milyar dolarla 2010'dan bu yana en fazla karşılığı ayırdı. JPMorgan, Wells Fargo ve Citigroup da kredi kayıpları için ikinci çeyrekte yaklaşık 28 milyar dolar karşılık ayırdı.

New York Fed Başkanı John Williams da ABD ekonomisinin koronavirüs salgınının yol açtığı zarardan kurtulmasının birkaç yıl sürebileceğini ve henüz faiz artırımını düşünmenin tam zamanı olmadığını söyledi.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,50, S&P 500 endeksi yüzde 0,34 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,73 geriledi.Dolar endeksi 96,2 seviyelerinde yatay hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri dün yüzde 0,60 sınırına kadar gerilemesinin ardından bugün yüzde 0,615 seviyelerinde hareket ediyor. ABD endeks vadelilerinde bugün ise toparlanma isteğinin öne çıktığı görülüyor.

Avrupa tarafında, dün ECB beklentiler doğrultusunda faizler ve varlık alım programında değişikliğe gitmedi. Karar sonrası açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Christine Lagarde, koronavirüs nedeniyle ekonomide yüksek belirsizlik ve atıl kapasite problemlerinin oluştuğunu belirterek, büyüme ve enflasyonu desteklemek için ne gerekiyorsa yapılacağını, Pandemi Acil Alım Programı'nın tamamen kullanılacağını söyledi. Ekonomik verilerin dikkatlice izleneceğini aktararak, "bekle-gör" politikasına geçiş yapıldığı sinyalini veren Lagarde, böylece bankanın gelecek toplantıda da para politikasında değişikliğe gitmeyeceği beklentilerini güçlendirdi.

Avro Bölgesi'nde dün dış ticaret verileri de beklentilerin üzerinde gelirken, küresel ekonomiye yönelik yüksek belirsizlikler nedeniyle pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,46, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,43 ve Fransa'da CAC 40 endeksinde yüzde 0,46 değer kaybetti. Dün güne 1,14'ün üzerinde başlayan ve kapanışta 1,1384'e gerileyen avro/dolar paritesi, bugün de 1,1390 seviyelerinde hareket ediyor.

Asya tarafında pay piyasalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyrin hakim olduğu görülürken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 geriledi, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 yükseldi.

Yurt içinde dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 0,91 değer kazanarak günü 118.807,53 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün 6,84-6,87 bandındaki hareketine devam etmesinin ardından bugün 6,8580 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, Kovid-19 salgınının seyrinin küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin belirsizliklerin sürmesine neden olduğunu, ABD-Çin geriliminin de risk iştahını azalttığını belirterek, pozitif gelen verilerin pay piyasalarını destekleme gücünün de azaldığına dikkati çekti.

Piyasalar açısından en önemli destekleyici unsurun Kovid-19 tedavisine ilişkin olumlu haber akışı olduğunu aktaran analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ECB'nin açıklayacağı Profesyonel Tahminciler Anketi, Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri ve Michigan Üniversitesi güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 117.000 puanın destek, 120.000 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade ederek, dolar/TL'de ise 6,84-6,87 bandının kırılma yönüne göre yeni trendin belirlenebileceğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

10.00 Türkiye, mayıs ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı borç

11.00 ECB Profesyonel Tahminciler Anketi

12.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı inşaat üretimi

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı TÜFE

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

14.30 Türkiye, ilk çeyrek finansal Hesaplar

14.30 Türkiye, mayıs ayı Konut Fiyat Endeksi

15.30 ABD, haziran ayı inşaat izinleri ve konut başlangıçları

17.00 ABD, temmuz ayı Michigan Üniversitesi Güven Endeksi