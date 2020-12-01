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Küresel piyasalar imalat sanayi verilerine odaklandı

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün başta imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi olmak üzere yoğunlaşan veri takvimi ve yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili gelişmeler yatırımcıların odağında yer alıyor.
Küresel piyasalar imalat sanayi verilerine odaklandı

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 63 milyon 320 bini aşarken, ülkelerin artan vaka sayılarını durdurmak için aldıkları tedbirler ve ekonomiye etkilerini hafifletmek için attıkları destekleme adımları birbiri ardına gelmeye devam ediyor.

Dün Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, salgının ardından gelecek yıl Ulusal Sağlık İhtiyat Programı'nın hayata geçirileceğini belirtirken, ülkede yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının artmasıyla yatak sıkıntısı yaşanmaya başladığı kaydedildi.

Salgından en kötü etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'de ise kamuoyunda sıkça eleştirilere uğrayan Başkan Donald Trump'ın Kovid-19 danışmanı Dr. Scott Atlas görevinden istifa etti.

Söz konusu gelişmelere karşın aşı çalışmalarından gelen pozitif haberler, pay piyasalarındaki düşüşü sınırlayan etkenlerin başında geliyor.

ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında kalması sonrası Dow Jones endeksi yüzde 0,91, S&P 500 endeksi yüzde 0,46 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti.

Avrupa borsalarında dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Chrisitine Lagarde'ın "güvercin" açıklamalarına karşın satıcılı bir seyir izlendi. Lagarde, dünkü konuşmasında, "Dünyada faiz oranları oldukça uzun bir süre düşük seviyelerde kalacak. Herkes piyasadan ilave borçlandı. Bölgenin tümünün toplam borcu yükseldi." ifadelerini kullandı.

Brexit belirsizliğinin devam ettiği İngiltere'de FTSE 100 endeksinin değer kaybı yüzde 1,59'a ulaştı. Almanya'da dün açıklanan enflasyon verisinin yıllık yüzde 0,8 gerilemesi sonrası DAX endeksi yüzde 0,33 ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 1,42 geriledi.

Avro/dolar paritesi ise dün 1,20'nin üzerini test etmesinin ardından kazançlarını geri vererek 1,1950 seviyesinde dengelendi.

Bugün açıklanan imalat sanayi PMI verilerinin, Çin'de ve Japonya'da beklentileri aşması Asya pay piyasalarını destekledi. İmalat sanayi PMI, Çin'de 54,9 ile son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkarken, Japonya'da 49,0 ile beklentileri aştı. Veriler sonrası Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8 değer kazandı.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da kasım ayı boyunca etkili olan ralli, ayın son işlem gününde etkisini artıran kar satışları ile karşılaştı. BIST 100 endeksi, dün yüzde 3,40 değer kaybederek 1.283,58 puana gerilerken, kasımda ekim kapanışına göre yüzde 15,39 değer kazanarak son 11 yılın en iyi aylık performansını gösterdi. Dün düşüş eğilimini sürdürerek yüzde 0,2 azalışla 7,8282'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,8270 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde imalat sanayi PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmalarının takip edileceğini bildirdi.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.270 ve 1.250 seviyelerinin destek, 1.320 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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