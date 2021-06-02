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Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor

Küresel piyasalar, ekonomik aktivitedeki toparlanma ile enflasyon endişeleri arasında kararsız kalan fiyatlamalarla karışık bir seyir izliyor.
Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor

Yeni tip koronavirüs salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmanın tahminlerden hızlı olabileceği düşüncesi yatırımcıları riskli varlıklara yönlendirse de emtia fiyatlarındaki oynaklık, artan enflasyon endişeleri ve buna paralel para politikalarına ilişkin belirsizlikler risk iştahının güçlenmesini engelliyor.

Dün açıklanan verilere göre, ABD ve Avrupa'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentilerin üzerinde yükselmesi ekonomik toparlanmaya yönelik iyimserliği artırırken, aktivitede sektör ve ülke bazlı önemli ayrışmaların devam ettiği görüldü.

ABD'de imalat sanayi PMI 62,1 ile tarihi zirvesine çıkarken, ISM imalat sanayi PMI, 61,2 ile tahminleri aştı.

Verilerin ardından New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,13 yükseldi, S&P 500 endeksi yüzde 0,05 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti.

Avrupa tarafında imalat sanayi PMI, Almanya'da 64,4, Avro Bölgesi'nde 63,1 ve İngiltere'de 65,6 ile ekonomide çarkların güçlü bir şekilde döndüğüne işaret etti.

Verilerden destek bulan Avrupa borsalarında alıcılı bir seyir izlendi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,82, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,95, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,66 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,60 değer kazandı.

Avro/dolar paritesi ise dün yüzde 0,1 düşüşle 1,2213'ten kapanış yapmasının ardından bugün Asya piyasalarında 1,2220 seviyesinde işlem görüyor.

Piyasalardaki yön arayışının bugün Asya pay piyasalarına da hakim olduğu görülüyor. Avustralya'da açıklanan 1. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla verisinin yüzde 1,8 ile beklentileri aşmasının ardından S&P ASX200 endeksi yüzde 1'e yakın artış kaydetti. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 geriledi.

Yurt içinde, dün pozitif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,81 değer kazanarak günü 1.432,04 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,6 artışla 8,5370'ten kapanış yapan dolar/TL ise, bugün Asya piyasalarındaki hacimsiz işlemlerde 8,7738 ile zirvesini görmesinin ardından bankalararası piyasanın açılışında 8,6270 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ihracat verileri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej kitap raporu, Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve Fed üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, yükselişlerin ivme kazanması için 1.440 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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