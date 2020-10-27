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Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Küresel piyasalar Kovid-19 salgınında ikinci dalga endişeleri ile negatif bir seyir izliyor.
Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Küresel piyasalar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri ile negatif bir seyir izlerken, aşı çalışmaları, teşvik görüşmeleri, alınan yeni tedbirler ve ABD'deki seçim süreci ile jeopolitik gelişmeler gündemin odağındaki yerini koruyor.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 44 milyona yaklaşırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 162 bine ulaştı.

Kovid-19 vakalarındaki rekor artışlar ve ülkelerin gündemine tekrar gelen sıkı tedbirler, ekonominin toparlanmasına ilişkin belirsizliklerin ve buna bağlı olarak da piyasalardaki risk algısının yükselmesine neden oldu.

Korku göstergesi olarak nitelendirilen VIX endeksi dün yaklaşık yüzde 18 artarak 32,7'ye çıkarken, pay piyasaları ve petrol fiyatları sert geriledi. Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 2,6 azalışla 40,8 dolara indi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise riskten kaçan yatırımcıların alımları ile yüzde 0,8'in altına geriledi.

ABD'de günlük vaka sayısının 80 bini geçmesi ve salgın ile mücadeleye yönelik ekonomik destek paketine ilişkin belirsizlik nedeniyle pay piyasaları yeni haftaya satıcılı başladı.

Bu gelişmeler ve yeni konut satışları verisinin eylülde beklentilerin aksine düşüş göstererek aylık yüzde 3,5 azalışla 959 bine gerilemesi sonrası Dow Jones endeksi yüzde 2,29, S&P 500 endeksi yüzde 1,86 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,64 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, hızlı bir şekilde artan Kovid-19 vaka sayıları sokağa çıkma yasağı gibi sert tedbirlerin tekrar gündeme gelmesine neden oldu. Ekonomi üzerindeki risklerin artması nedeniyle pay piyasalarında sert düşüşler görülürken, avro/dolar paritesi ise perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı öncesinde 1,18-1,19 bandındaki dalgalı seyrini sürdürdü.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 3,71, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,16 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,90 değer kaybetti.

ABD ve Avrupa borsalarındaki negatif seyir, sınırlı da olsa Asya piyasaları ile yeni güne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1,Güey Kore Kospi endeksi yüzde 0,7 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti.

Azalan küresel risk iştahı dün Borsa İstanbul'da da satışların etkili olmasına neden oldu. Türk lirası varlıklar üzerindeki satış baskısı ile dolar/TL 8,0868'e çıkarken, BIST 100 endeksi yüzde 3,88 değer kaybıyla 1.144,45 puana geriledi. Dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,0870 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde açıklanmaya başlayan 3. çeyrek finansal sonuçlar nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin öne çıkabileceğini belirterek, bugünün veri gündeminde ABD'de açıklanacak dayanıklı mal siparişleri ve tüketici güveni endeksinin öne çıktığını ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün Citibank tarafından düzenlenen Citibank Yatırımcı Konferansında uluslararası dev şirketlerin temsilcileriyle görüşeceğini, toplantıdan gelebilecek haberlerin de takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.137 ve 1.118 seviyelerinin destek, 1.180 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi

15.30 ABD, eylül ayı dayanıklı mal siparişleri

17.00 ABD, ekim ayı tüketici güven endeksi

Kaynak: Haber Kaynağı
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