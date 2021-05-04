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Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar, dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin, ekonomik aktivitedeki toparlanmanın ivme kaybettiğine işaret etmesine karşın çoğunlukla pozitif görünümünü korudu.
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Dün açıklanan verilere göre, imalat sanayi PMI nisanda, ABD, Almanya, Avro Bölgesi ve Türkiye'de bir önceki aya göre geriledi. ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi de nisanda 60,7'ye gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell dün gerçekleştirdiği konuşmada, ekonomide henüz düzlüğe çıkılmadığını ancak gerçek bir ilerleme kaydedildiğini söyledi. Powell, "Bazı ülkeler hala Kovid-19'un pençesinde korkunç bir şekilde acı çekerken, ABD'deki ekonomik görünüm açıkça canlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Powell'ın ekonomideki canlanma vurgusunun yanı sıra devam eden enflasyon endişeleri, piyasalardaki fiyatlamaları zorlaştırırken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,60'ın hemen üzerinde dengelendi.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında alıcılı bir seyir izlendiği, teknoloji hisselerinin ise negatif ayrıştığı görüldü. Dow Jones endeksi yüzde 0,70 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,27 yükselirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,48 değer kaybetti.

Avrupa borsaları ise Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun, üye ülkelere, AB tarafından onaylı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını yaptıran kişilere mevcut seyahat kısıtlamalarını kaldırma tavsiyesinin ardından günü yükselişle kapattı.

Almanya'da dün açıklanan perakende satışlar verisinin martta yüzde 7,7 ile beklentilerin üzerinde artmasının da etkisiyle alıcılı seyreden borsada, DAX 30 endeksi yüzde 0,66 değer kazandı. İngiltere'de resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmezken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,61 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,15 yükseliş kaydetti.

Bugün Çin ve Japonya'da devam eden tatiller nedeniyle piyasalar işleme açılmazken, gündemin odağında Avustralya Merkez Bankası'nın toplantısı vardı.

Avustralya Merkez Bankası yüzde 0,1 olan politika faizinde ve para politikasında herhangi bir değişiklik yapmadı. Faiz kararı sonrası kapanışa yakın Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,5, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 değer kazandı.

Yurt içinde, dün 1.400 direncinin aşılması ile yükselişi ivme kazanan BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre yüzde 1,67 değer kazanarak günü 1.421,15 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,4 azalışla 8,2518'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,2720 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise İngiltere'de imalat sanayi PMI ve ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 seviyesinin direnç, 1.390 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

Açıklanan şirket finansal sonuçlarının, genel olarak beklentilerden iyi bir karlılığa işaret etmesinin pay piyasalarını desteklediğini ifade eden analistler, BIST 100 endeksinin 1.440 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni bir yükseliş trendinden bahsedilebileceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.30 İngiltere, nisan ayı imalat sanayi PMI

14.30 Türkiye, nisan ayı reel efektif döviz kuru

14.30 Türkiye, şubat ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri

15.30 ABD, mart ayı dış ticaret dengesi

17.00 ABD, mart ayı fabrika siparişleri

Kaynak: Haber Kaynağı
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