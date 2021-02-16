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Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı

Küresel piyasalar pozitif bir seyir izlerken, bugün hareketlenecek makroekonomik veri takvimi yatırımcıların odağında bulunuyor.
Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı

ABD ve Çin piyasalarının dün resmi tatil nedeniyle kapalı olmasına karşın Avrupa'da, yurt içinde ve açık olan Asya piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Dün Japonya'da açıklanan büyüme verisinin beklentileri aşması, İtalya'da hükümet krizinin piyasa dostu Mario Draghi'nin teknokrat hükümeti ile çözülmesi ve açıklanan şirket finansal sonuçlarının genel olarak tahminlerden iyi gelmesi pay piyasalarını destekledi.

Avrupa borsaları, dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama çalışmalarının hız kazanmasının da etkisiyle alıcılı bir seyir izlerken, avro/dolar paritesi 1,2100-1,2150 dar bandındaki dalgalı seyrini sürdürdü.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,52, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,42, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,45 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,83 değer kazandı.

Asya tarafında, dün Japonya'da açıklanan büyüme verisinin, geçen yılın 4. çeyreğinde yüzde 3 ile beklentileri aşması sonrası pay piyasalarında başlayan pozitif seyir bugün de devam ediyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükseldi. Çin'de ise devam eden resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmedi.

Yurt içinde, açıklanan şirket finansal sonuçlarının genel olarak tahminlerden iyi gelmesi ve düşüş eğilimindeki döviz kurlarının etkisiyle Borsa İstanbul'da alımların güçlendiği görülüyor. BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,56 değer kazanarak günü 1.562,49 puandan tamamladı. Dün yüzde 1 azalarak 6,9643'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,9447 ile 5 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme, Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve tarihi zirve olan 1.582 seviyelerinin direnç, 1.525 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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