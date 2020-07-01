  • BIST 116.525
  • Altın 393,132
  • Dolar 6,8490
  • Euro 7,6939
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 22 °C
»

Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı

Küresel pay piyasalarında dün karışık bir seyir izlenmesinin ardından bugün yoğun makroekonomik veri gündemi takip edilecek.
Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka artışları endişeye neden olsa da ekonomi yönetimleri ve merkez bankalarının desteğini alan pay piyasalarında satış baskılarının sınırlı kalması ve çoğunlukla yükseliş eğiliminin korunması dikkati çekiyor.

New York borsası, dün pozitif bir seyir izleyerek günlük bazda ortalama yüzde 1,4 değer kazanırken, ikinci çeyreği de tarihi yükselişlerle tamamladı. Dow Jones endeksi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 17,8 yükselerek 1987'nin ilk çeyreğinden bu yana en iyi çeyreklik performansını gösterdi. S&P 500 endeksi, aynı dönemde yüzde 19,9 değer kazancıyla 1998'den bu yana, Nasdaq endeksi de yüzde 30,6 yükselerek 1999'dan beri en hızlı çeyreklik rallisini gerçekleştirdi.

Analistler, dün ABD'de açıklanan tüketici güven endeksinin beklentilerden iyi geldiğini anımsatarak, ekonominin normalleşmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomiyi desteklemek için agresif adımlar atmaya devam edeceğine yönelik iyimserliğin, pay piyasalarında alımların güçlü kalmasını sağladığını kaydetti.

Avrupa tarafında, New York borsasında alımların güçlenmesi öncesinde kapanan borsalarda karışık bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,64 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,90 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti.

Asya tarafında ise bugün açıklanan verilerin ekonomiye ilişkin verdiği karışık sinyaller sonrası piyasalarda dalgalı bir seyir izleniyor. Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,2'ye çıkarak beklentileri aşarken, Japonya'da Tankan büyük imalatçılar endeksi 2. çeyrekte eksi 34'e gerileyerek tahminlerin altında kaldı.

Verilerin ardından kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde, dün yüzde 0,59 değer kazanan BIST 100 endeksi, 116.524,78 puanla 21 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dün 6,8546'dan günü tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,8525 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin yanı sıra Fed toplantı tutanaklarının da takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 118.000 ve 120.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, olası düşüşlerde ise 114.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Pekcan, Macar girişimcileri Türkiye’de yatırıma davet etti30 Haziran 2020 Salı 15:14
  • Bakan Albayrak: Üretim ve istihdamı artırmak için çalışmaya devam edeceğiz30 Haziran 2020 Salı 13:37
  • BOTAŞ elektrik santrallerine, sanayi ve ticarethanelere sattığı gazın fiyatında indirime gitti30 Haziran 2020 Salı 13:28
  • Bakan Dönmez: Sanayicimizin kullandığı doğalgaza indirim, hayırlı olsun30 Haziran 2020 Salı 13:27
  • Türkiye'nin net dış borç stoku 256,5 milyar dolar oldu30 Haziran 2020 Salı 12:40
  • Borsa İstanbul ile TraderEvolution entegrasyonu tamamlandı30 Haziran 2020 Salı 12:39
  • Borsa İstanbul'dan finansal okuryazarlık eğitim etkinliği30 Haziran 2020 Salı 12:39
  • Derviş pirincinde ekim alanı arttı30 Haziran 2020 Salı 12:38
  • Borsada ilk çeyrekte karı en fazla artan sektör teknoloji oldu30 Haziran 2020 Salı 11:53
  • KARDEMİR'de hedef dünyada 'ilk 100'e girmek30 Haziran 2020 Salı 11:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti