Küresel piyasalar yılbaşı tatili öncesi karışık seyrediyor

Küresel piyasalar, yarınki yılbaşı tatili öncesi karışık bir seyir izlerken, Avrupa ve Asya'da bazı ülkelerin tatile bugün başlayacak olması nedeniyle açık olan piyasalarda sınırlı işlem hacmiyle dalgalı bir görünüm sergilenmesi bekleniyor.

İngiltere'de parlamentonun, Avrupa Birliği (AB) ile varılan anlaşmayı onaylaması, piyasalar üzerinde önemli bir stresin ortadan kalkmasını sağlarken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve aşılama uygulamalarının yavaş ilerlemesi piyasaları olumsuz etkiliyor.

ABD'de dün New York borsasında sınırlı da olsa pozitif bir seyir izlenirken, dolar endeksi düşüş eğilimini sürdürdü. Dolar endeksi, dün yüzde 0,3 değer kaybederek 89,6 ile Nisan 2018'den bu yana en düşük seviyesine indi.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,24, S&P 500 endeksi yüzde 0,13 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,15 değer kazandı.

Analistler, Kovid-19 salgınına yönelik ekonomik destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit desteğini 2 bin dolara çıkarmayı öngören tasarının Senato'ya takılmasına karşın aşı çalışmalarına yönelik iyimserliğin piyasaları desteklediğini ifade etti.

Avrupa tarafında, Brexit sonrasında İngiltere ve AB arasında yaşanabilecek ticaret sorunlarının, yapılan anlaşma ile ortadan kalkmasına karşın pay piyasalarının tatil havasında olduğu görüldü.

Düşük hacimli de olsa dün negatif bir seyir izlenen Avrupa borsalarının bugün önemli bir kısmı yılbaşına tatiline başlayacak. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,31, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,71 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti.

Bugün Japonya ve Güney Kore'de piyasalar resmi tatil dolayısıyla kapalı bulunurken, Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin 51,9 ile beklentilere yakın gerçekleşmesi sonrası Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 1,1 yükseliş kaydetti. Çin borsasında iyimserliğin AB ile imzalanan yatırım anlaşmasının etkisiyle devam ettiği görülüyor.

Yurt içinde, dün döviz kurları düşüşe, borsa da rekorlara devam etti. Dün BIST 100 endeksi, yüzde 1,38 artışla günü 1.479,91 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gün içinde de 1.483,16 puanla rekor seviyeyi gördü. Dün 7,3082 ile 28 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeyi gören dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,3740 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, yarın piyasaların yılbaşı tatili nedeniyle kapalı olacağını anımsatarak, yılın son işlem gününde endeks ve endeks vadeli işlemlerde oynaklığın yüksek olabileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve dış ticaret verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.490 seviyesinin direnç, 1.420 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.