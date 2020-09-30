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Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

Küresel piyasaların dün negatif bir seyir izlemesinin ardından bugün yoğunlaşan makroekonomik veri gündemi takip edilecek.
Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

Dün ABD'de başkan adayları Donald Trump ve Joe Biden'ı karşı karşıya getiren ilk canlı yayın tartışması öncesinde kapanan New York borsasında, sınırlı da olsa satıcılı bir seyir izlendi. Tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerden iyi gelmesine karşın artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine dair belirsizlikler pay piyasalarını negatif etkiledi.

Dow Jones ve S&P 500 endeksi yüzde 0,48, Nasdaq endeksi yüzde 0,29 değer kaybederken, dolar endeksi de yüzde 0,3 azalışla 93,8'e geriledi.

Piyasalar kapandıktan sonra gerçekleştirilen Trump ve Biden'ın tartışmasında, ağırlıklı olarak iç politika gündemi ve 3 Kasım seçimleri konuşulurken, adayların birbirlerine yönelik sert eleştirileri dikkati çekti. Tartışma sonrası ABD endekslerine dayalı vadeli işlem sözleşmeleri yüzde 1'e yakın değer kaybıyla işlem görüyor.

Analistler, son anketlere göre Trump'ın önünde olan Biden'ın, dün geceki tartışmadan da başarılı çıktığını belirterek, pay piyasalarının Biden'ın farkı açabileceği tahminleri ve teşvik paketine ilişkin belirsizlikle baskılandığını söyledi.

Avrupa borsalarında da dün, gün boyu satıcılı bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,35, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi ise dün yaklaşık yüzde 0,7 değer kazanarak tekrar 1,17'nin üzerine yerleşti. Parite bugün Asya piyasalarında 1,1730 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün açıklanan verilere göre Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,5'e, hizmet sektörü PMI 55,9'a yükselerek beklentileri aşarken, Japonya'da sanayi üretimi de yüzde 1,7 artış kaydetti.

Ekonomideki toparlamanın sürdüğüne işaret eden verilere karşın kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Yeni Dengelenme, Yeni Normal, Yeni Ekonomi” ana temasıyla hazırlanan Yeni Ekonomi Programı'nı (2021-2023) açıklaması sonrası alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, yüzde 0,19 değer kazancıyla günü 1.123,25 puandan tamamladı. Dün 7,8189'dan kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,7850'ye geriledi.

Bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararlarıyla salgın sonrası normalleşme adımlarının devam ettiğini söyledi.

Analistler, bugünkü kararlar ile Türk lirası mevduatlarının faiz getirisinden yapılan vergi kesintilerinin düşürüldüğünü ve kambiyo işlemlerinde uygulanan banka sigorta ve muamele vergisi oranının yüzde 1'den binde 2'ye indirildiğini anımsatarak, atılan normalleşme adımlarının pay piyasalarını desteklemesinin beklenebileceğini dile getirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı dış ticaret dengesi

10.00 Türkiye, ağustos ayı hizmet Üretici Fiyat Endeksi

10.55 Almanya, eylül ayı işsizlik oranı

12.00 Avro Bölgesi, eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.15 ABD, eylül ayı ADP özel sektör istihdamı

15.30 ABD, 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

17.00 ABD, ağustos ayı bekleyen konut satışları

Kaynak: Haber Kaynağı
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