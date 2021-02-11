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Küresel piyasalar yön arayışında

Küresel piyasalarda ABD'de hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin gelişmeleri takip edilirken, dün borsalarda kar satışları ile karışık bir seyir izlendi.
Küresel piyasalar yön arayışında

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün yaptığı konuşmada iş gücü piyasasına değinerek "Erken dönemdeki şaşırtıcı toparlanma hızına rağmen güçlü bir iş gücü piyasasından halen çok uzağız." ifadesini kullandı. Destekleyici para politikasının devam edeceği sinyalini veren Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını atlatılana kadar politika desteğinin geri çekilmesinin düşünülmemesi gerektiğini vurguladı.

Powell'ın açıklamaları ve devam eden 1,9 trilyon dolarlık mali destek paketi beklentilerine karşın küresel ölçekte pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

ABD'de dün açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta beklentilerle paralel bir seyir izleyerek aylık yüzde 0,3 artış kaydetti. Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,20 yükselirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,03 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,25 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, Kovid-19 salgınında mutasyon riski ve alınan tedbirlerin bölgesel olarak uzatılabileceği haberleri ile borsalarda satıcılı bir seyir izlendi. Açıklanan şirket finansal sonuçları, hisse ve sektör bazlı hareketlerin artmasına neden olurken, avro/dolar paritesi ise yükselişini art arda 4. işlem gününe taşıdı ve 1,2120 seviyesinde dengelendi.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,56 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti.

Asya tarafında tatil sezonu başladı. Çin, Japonya ve Güney Kore'de bugün resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmezken, Çin ve Güney Kore'de tatil yarın da devam edecek.

Yurt içinde, dün alıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,20 değer kazanarak günü 1.547,11 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,2 düşüşle 7,0583'ten kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,0550 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, piyasaların ABD'de hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketi ve Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelere odaklı seyrini sürdürdüğünü belirterek, bugün ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisinin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin, dün test edilen 1.550 seviyesinden gelen satışlara karşın bu seviyenin hemen altında kapanış yaptığına dikkati çeken analistler, 1.550-1.570 bandının aşılması durumunda yeni bir yükseliş trendinden bahsedilebileceğini, 1.505 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

Kaynak: Haber Kaynağı
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