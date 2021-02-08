Küresel piyasalarda 'destek paketi' iyimserliği devam ediyor

Küresel piyasalar, geçen haftaki pozitif seyrin ardından yeni haftada da ABD'nin destek paketine ilişkin gelişmelere odaklandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkileri, geçen haftaki verilerle daha fazla endişeye neden olsa da özellikle ABD Başkanı Joe Biden'ın hayata geçirmeyi planladığı 1,9 trilyon dolarlık destek paketi piyasaları pozitif etkilemeye devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden, geçen haftanın son işlem gününde Kovid-19 salgını nedeniyle ekonominin hala sıkıntıda olduğunu belirterek, ekonomik kurtarma paketinin krize "gerçek" bir yanıt olacağını ve bunun sağlanması için hızla harekete geçeceğini söyledi. Öte yandan, Temsilciler Meclisi, Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık destek paketinin önünü açan bütçe düzenlemesine onay verdi. Böylece ekonomik destek paketi, Cumhuriyetçilerin desteğine ihtiyaç olmadan Senato'dan geçirilebilecek.

Cuma günü ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalmasına karşın New York borsasında teşvik paketi beklentileriyle alıcılı bir seyir izlendi.

Dow Jones endeksi yüzde 0,30, S&P 500 endeksi yüzde 0,39 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,57 değer kazanırken, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kapanış rekorları kırdı.

Avrupa borsalarında, açıklanan şirket finansal sonuçları sektör ve hisse bazlı hareketleri belirginleştirdi. Geçen haftanın son işlem gününde bankacılık hisseleri, yatırımcısına yüzde 1'i aşan getiriler sağlarken, telekomünikasyon sektörü hisseleri değer kaybetti. Almanya'da DAX 30 endeksi yatay bir seyir izlerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 geriledi. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,90 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,80 değer kazandı. İtalya'da eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin mutabakat hükümeti kurmak için başlattığı görüşmelerin olumlu geçtiğine ilişkin haberler pay piyasalarını destekledi.

Asya piyasaları yeni haftaya karışık başladı. Japonya'da açıklanan ödemeler dengesinin aralıkta 1 trilyon 166 milyar yen fazla ile beklentileri aşması sonrası kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 değer kazanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 geriledi. Japonya borsasındaki pozitif seyirde bazı şehirlerdeki OHAL uygulamasının kaldırılabileceği yönündeki haberler etkili oldu.

Yurt içinde, cuma günü yüzde 0,50 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 1.527,17 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, haftalık bazda ise yüzde 3,65 yükseliş kaydetti. Borsadaki dalgalanmaya karşın geçen haftanın gündemi düşüş eğilimini sürdüren döviz kurları oldu. Geçen hafta içinde 7,03 ile son 6 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,6 değer kaybıyla 7,05'ten kapanış yapan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,0670 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bu hafta yatırımcıların odağında ABD'de hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin gelişmelerin olacağını belirterek, yurt içi veri gündeminde çarşamba günü iş gücü istatistikleri, cuma günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi, cari işlemler dengesi ve sanayi üretimi verilerinin öne çıktığını söyledi.

Bugün Almanya'da sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 ve 1.570 seviyesinin direnç, 1.505 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, aralık ayı sanayi üretimi

12.30 Avro Bölgesi, şubat ayı yatırımcı güven endeksi