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Küresel turizmin kaybı 1.2 trilyon dolar

Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) son 4 ayda sebep olduğu ekonomik gerilemenin etkisiyle dünya turizm sektörünün bu yıl 1,2 trilyon dolar kayıp yaşayabileceğini duyurdu.
Küresel turizmin kaybı 1.2 trilyon dolar

UNCTAD'ın yeni yayımladığı bir raporda, Covid-19'un dünya genelinde turizme etkisine ilişkin tahminler paylaşıldı.

Raporda, salgının mart ayından bu yana sebep olduğu ekonomik gerilemenin etkisiyle dünya turizm sektörünün 2020'de 1,2 trilyon dolar kayıp yaşayabileceği, bunun da küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 1,5'ine denk geldiği belirtildi.

Raporda, uluslararası turizmdeki söz konusu durgunluğun 8 ay daha sürmesi halinde sektördeki küresel kaybın, 2,2 trilyon dolara yükselebileceği uyarısı yapıldı.

UNCTAD, uluslararası turizmde 12 aylık bir aranın (2021 Mart ayına kadar) ise en kötümser senaryoda 3,3 trilyon dolar kayıp anlamına gelebileceği tahmininde bulundu.

Raporda, en iyimser tahminlere göre, dünyanın iki önemli turizm ülkesi Jamaika'nın GSYİH'nın yüzde 11'ini, Tayland'ın ise yüzde 9'unu kaybedeceği tahmini yer aldı. Kenya, Mısır, ve Malezya gibi turizmin ön planda olduğu ülkelerde ise GSYİH'de yüzde 3 gerileme olabileceği kaydedildi.

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