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Kursiyerler meslek erbablarıyla buluştular

Yenimahalle Belediyesi, YENİMEK Meslek Edindirme ve Hobi Kursları’ndan faydalanan binlerce kursiyeri her yıl eğitimleri kapsamında meslek erbablarıyla buluşturuyor. 
Kursiyerler meslek erbablarıyla buluştular

Yenimahalleli kursiyerlerin eğitimlerine katkı sunmak için belirli periyotlarla farklı branşlarda, işinin ehli isimleri kurs merkezlerine getiren Yenimahalle Belediyesi, cilt bakım kurslarında eğitim gören 100’e yakın kursiyeri ve cilt bakımına meraklı ilçe sakinlerini Estetisyen Özden Kale ile buluşturdu. 

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Cilt bakımına dair her şey masaya yatırıldı

15 yıllık mesleki kariyeri ile tecrübelerini kursiyerlerle paylaşan Özden Kale, kişiye özel cilt bakım uygulamaları, epilasyon türleri, kaş ve kirpik bakımı, aroma terapi ve makyaj uygulama teknikleri hakkında detaylı bilgiler verdi. 
Karşılıklı soru cevaplarla yapılan derste, kursiyerler üzerinde uygulamalı eğitim de veren Kale,evlerdeki malzemelerle yapılabilecek pratik ev yapımı maskeler konusunda da kursiyerleri aydınlattı.

Cilt bakımı eğitimi alan kursiyerlerle Batıkent Meydan AVM Sinan Bengier Tiyatro Salonu’nda bir araya gelen Kale, cilt bakımının olmazsa olmazının iyi bir temizlik aşaması olduğunu vurguladı. Kale, “Cilt tiplerine göre yüzün her bölgesi için kullanılması gereken tonik, peeling, maske, gece ve gündüz kremleri gibi ürünler olmasının yanında çok para harcamadan buzdolabındaki malzemelerle de cildimizin ihtiyacı olan protein ve vitamin desteğini sağlayarak sağlıklı ve parlak ciltlere sahip olabiliriz” dedi. 

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Buzdolabından gelen güzellik

Kale, tüm vatandaşlara parlak ve temiz bir cilt için yoğurt-bal-limon maskesi, kuru ciltleri nemlendirmek için çilek maskesi, yağlı ciltleri siyah noktadan arındırmak için yoğurt-limon maskesi, çiller için keten tohumu maskesi, porselen gibi bir cilt isteyenler için kil maskesi, kırışıklıklara elveda demek için yaş maya maskesi, sivilcelere son vermek için ise pirinç unu maskesi tavsiyesinde bulundu.

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