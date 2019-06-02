Kursiyerlerin yıl sonu sergi heyecanı

16 aile merkezinde eğitim gören 4 bin 397 kursiyerin bir yıl boyunca ürettikleri çalışmaların yer alacağı sergilerin ilki 11 Haziran Salı günü saat 10.00’ da Tenzile Erdoğan Aile Merkezi’nde açılacak.
Özgüven kazanıyorlar
Aile merkezlerinin Mamak’taki sosyal dönüşümün öncü rolünü üstlendiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Hanım kardeşlerimiz bu özel adreslerde hem sosyalleşiyor hem de farklı branşlarda aldığı eğitimlerle meslek öğreniyorlar. Kişisel becerilerini geliştirmenin yanı sıra hanım kardeşlerimiz ortaya koyduğu eserlerle özgüven de kazanıyor” dedi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.