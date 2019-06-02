Kursiyerlerin yıl sonu sergi heyecanı

Mamak Belediyesi Aile Merkezleri kursiyerlerini yıl sonu sergisi heyecanı sardı. Aile merkezi kurslarında 27 farklı branşta eğitim alan kursiyerler yaptığı ürünleri vatandaşın beğenisini sunacak.

16 aile merkezinde eğitim gören 4 bin 397 kursiyerin bir yıl boyunca ürettikleri çalışmaların yer alacağı sergilerin ilki 11 Haziran Salı günü saat 10.00’ da Tenzile Erdoğan Aile Merkezi’nde açılacak.

Özgüven kazanıyorlar

Aile merkezlerinin Mamak’taki sosyal dönüşümün öncü rolünü üstlendiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Hanım kardeşlerimiz bu özel adreslerde hem sosyalleşiyor hem de farklı branşlarda aldığı eğitimlerle meslek öğreniyorlar. Kişisel becerilerini geliştirmenin yanı sıra hanım kardeşlerimiz ortaya koyduğu eserlerle özgüven de kazanıyor” dedi.



