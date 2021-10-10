Kurslar Başlıyor

Mamak’ın kültür mirası olan Musiki Muallim Mektebi’nde, yeni dönem kursları için kayıtlar başladı.

Mamaklı gençlere yönelik hazırlanan Mamak Kültür Merkezi kurslarında, gençlerin boş zamanlarını en uygun şekilde değerlendirmesi ve yeteneklerini keşfetmesi hedefleniyor.

Musiki Muallim Mektebi’nde gerçekleşecek, her birinin profesyonel eğitimciler tarafından verildiği Bağlama, Keman, Gitar, Ritim, Şan, Türk Halk Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği Korosu, Çocuk Koroları, Halk Dansları ve Bale kursları Mamaklı gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarıyor.

Sanatın ve Sanatçının Başkenti Mamak

Mamak’taki gençleri kültürel ve sanatsal faaliyetlerle buluşturmak adına projeler geliştirdiğini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse “Sanatın ve sanatçının başkenti olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Mamaklı gençlerimiz kurslarımızda hem sosyalleşecekler hem de kendilerini keşfedecekler. Büyüğünden küçüğüne tüm Mamaklıları bu kurslara davet ediyorum” dedi.

Kurslara kayıt başvurusu için https://maya.mamak.bel.tr/ internet adresinden ya da Mamak Kültür Merkezi’ne ulaşarak yapabilirsiniz.