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Kurslar tamamlandı

Pursaklar Belediyesi tarafından ücretsiz açılan Polis Meslek Eğitim Merkezi kursları tamamlandı.
Kurslar tamamlandı

Pursaklar Belediyesi spor tesislerinde gerçekleştirilen kurslarda adaylara, programlı ve profesyonel bir çalışma imkânı sunuldu. 

Pursaklar Belediye Spor Kulübü tesislerinde gerçekleştirilen kurslarda polis adayı gençler, alanında uzman eğitmenler tarafından tempolu koşu, koordinasyon, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları ile sınava hazır hale getirildi. 
POMEM kursunda yapılan son çalışmaları takip eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, gençlere başarı dileklerinde bulundu. 

‘‘POMEM sınavlarında gençlerimize başarılar diliyorum’’
Profesyonel hocalar eşliğinde hiçbir ücret talep etmeden polis adaylarını en iyi şekilde sınavlara hazırladıklarını belirten Başkan Ertuğrul Çetin; "Polis adayı kardeşlerimize POMEM sınavı öncesi standart parkur hazırladık. İlçemiz gençlerinin her alanda başarılı olması için Belediye olarak daima yanlarında olmaya çalışıyoruz. Eğitmenlerimizin eşliğinde 2 Ay boyunca çalıştılar. Gençlerimizin sınavda başarılı olduklarını görmek, bizim en büyük mutluluğumuz olacaktır. Hepsine başarılar dilerim" dedi. 

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