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Kurslara yoğun ilgi

Sincan Belediyesi, açtığı kurslarla 7’den 70’e herkese hitap ediyor. Sincan Belediyesi, ata sporumuz okçuluk alanında kendini geliştirmek isteyenlere yönelik kurs açtı. Okçulupa yoğun ilgi var. 
Kurslara yoğun ilgi

Kursa başlayanlar usta eğiticiler eşliğinde okçuluk sporunun inceliklerini öğrenecek. 9 ve 26 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler kursa başvuru yaptıktan sonra haftada 2 gün eğitim alabilecek. Okçulukla ilgili tüm malzemeler Sincan Belediyesi tarafından tedarik edilecek. Kurs başvuruları devam ediyor. 

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Diğer Kurslar da Beğeni Topluyor

Okçuluk kursu yanında bağlama kursu ile gençler hayallerine koşuyor. Yeni bir enstrüman öğrenerek bu alanda kendini geliştirebiliyor. 
Diksiyon kursuna katılanlar Türkçe’nin incelikleri öğrenerek, etkili ve doğru konuşma kabiliyeti kazanıyor. Gençler, hızlı klavye kursu ile sınavlara hazırlanıp, hayalindeki mesleğe kavuşabilecek birikime sahip oluyor. Ev hanımları da kurslardan faydalanıyor. Birbirinden özel tasarım ve fikirler dikiş kursu ile hayat buluyor, ev hanımları tasarladıkları kıyafetleri kendi elleriyle dikiyor. Böylece öğrendiklerini ilerleyen dönemde uygulayarak ev ekonomisine katkıda bulunabiliyor. 

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Tüm kurslara başvurular www.sincan.bel.tr internet adresinden yapılıyor. Başvuru yeter sayısına ulaşılması durumunda yeni kurslar da açılabilir. 
 

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