Kursun 89 yaşındaki öğrencisi Kamuran Anıl

Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursu’nda eğitim gören 89 yaşındaki Kamuran Anıl’ın azmi görenleri hayrete düşürüyor.

Yenimahalle Belediyesi’nin vatandaşların kişisel gelişimi ve meslek edinmeleri amacıyla ilçenin 19 noktasına açtığı YENİMEK kurs merkezleri, 7’den 70’e ilçe sakinlerinin hayatına dokunmaya devam ediyor.

Bağlama, gitar, yağlı boya resim, boya rölyef, giyim, filografi, iğne oyası, takı tasarımı, turistik el sanatları gibi 18 ayrı branşta alanında uzman eğitmenler eşliğinde eğitim hizmeti sunan Gazi YENİMEK Kurs Merkezi, 89 yaşındaki mahalle sakini Kamuran Anıl’ın yaşamına değer katıyor.

Gençlere taş çıkarıyor

‘Öğrenmenin yaşı yoktur’. Bunun en güzel örneği Gazi YENİMEK Kurs Merkezi’nde eğitim gören Kamuran Anıl. Becerisi ve azmi ile gençlere taş çıkaran Kamuran Teyze takı tasarım kursunun neşesi.

1931 doğumlu olan ev hanımı Kamuran Anıl, Gazi Mahallesi’nde bulunan kurs merkezinde aldığı takı tasarımı kursu ile yeteneklerini keşfettiğini söyledi. Ayrıca kurs merkezinde bulunan İkinci Bahar Yaşlı Yaşam Merkezi’ne de üye olduğunu söyleyen Anıl “ Mahallemize kazandırılan bu hizmet binasından birçok mahalle sakini faydalanıyor. İnsanlar zamanını yeni bilgiler öğrenerek, kendini geliştirerek geçiriyor. Haftanın bir günü 09.00-16.00 saatleri arasında takı tasarımı kursu alıyorum. Bu kurs sayesinde yeteneklerimi keşfetme fırsatı buldum. Gelecek dönem nakış kursu almayı düşünüyorum. Hoşgörülü ve ilgili tutumlarından dolayı kurs merkezinde bulunan eğitmenlerimize ve Yenimahalle Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

Yaşar: “Vatandaşa fayda sağlayan projeler üretiyoruz”

Yenimahalle’de vatandaşa fayda sağlayan projelerin hayata geçirildiğini ve eğitimin her zaman ön planda tutulduğunu belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “ İlçe sakinlerimiz boş vakitlerinde kendini geliştirsin, evlerinde kapalı kalmasın istiyoruz. İlçenin 19 noktasına açtığımız YENİMEK kurs merkezlerinde, 110 branşta, 300 eğitmenle vatandaşa hizmet ediyoruz. Kursiyer sayımız 30 bin’e ulaşmış durumda. Genç, yaşlı, ev hanımı, çalışan binlerce ilçe sakini bu merkezlerden faydalanıyor. Hayata geçirdiğimiz projelerin vatandaşa fayda sağlaması bizleri mutlu ediyor. Yenimahalle Belediyesi halk için çalışıyor, ortak akılla yönetiliyor” şeklinde konuştu.