  • BIST 101.208
  • Altın 253,101
  • Dolar 5,5980
  • Euro 6,1833
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 27 °C
»

Kurtarılmaya çalışılan 'inatçı' kedi yakalandı

İskenderun'da boynundaki cam kavanozu çıkartmaya çalışan mahalleliyi 10 gündür peşinden koşturan kedi, şehir dışından çağrılan ve daha önce bakımını üstlendiği kadın tarafından yakalandı.
Kurtarılmaya çalışılan 'inatçı' kedi yakalandı

İskenderun ilçesinde çöp konteynerinin yanında süt içmeye çalışırken boynuna takılı kalan cam kavanozun parçasıyla 10 gündür yaşamını sürdüren kediyi şehir dışından çağrılan vatandaş yakaladı.

İsmet İnönü Mahallesi Şahin Tepesi mevkisinde, mahalleli ve itfaiye ekiplerinin uzun süredir yakalamaya çalıştığı "Kömür" adı verilen kedinin kurtarılması için şehir dışında bulunan Hatice Yetiş (24) çağrıldı.

Mahalleye gelen Yetiş, bir süre kendisiyle vakit geçirdi ve boynunda cam kavanoz bulunan kedinin yanına yaklaşmasıyla üzerine çamaşır sepeti kapatarak yakaladı. Kedi, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin boynundaki cam kavanozu çıkarmasının ardından doğaya bırakıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yetiş, kediye daha önce bakıp, beslediğini söyledi.

Yanına çağırdığı kediye mama verdikten sonra çamaşır sepetini kedinin üzerine kapattığını anlatan Yetiş, durumu yetkililere bildirdiğini kaydetti.

Mahalle sakinlerinden Sevgi Gönüleri ise ilk olarak 10 gün önce kediyi çöp kenarında fark ettiğini, daha sonra yakalamak için uzun uğraşlar verdiklerini vurguladı.

Gönüleri, uzun süre yakalamayınca durumu ilgililere aktardıklarını kaydetti.

İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı Nermin Yıldırım Kara da kediyi ilk olarak sosyal medya hesabından duyurduğunu belirtti.

Daha sonra dernek olarak gerekli girişimlerde bulunduklarını aktaran Kara, yakalandığı için mutlu olduklarını ifade etti.

Kedinin yakalanması için daha önce de mahalle sakinlerince mangal yakılmış, bu yöntem işe yaramayınca veterinerin bayıltıcı iğne kullanmasına karar verilmişti. Telef olabileceği düşüncesiyle bu yöntemden de vazgeçilmesi üzerine kurulan kapanla kedi yakalanmaya çalışılmıştı. Kavanoz parçasıyla 10 gündür yaşamını sürdürmeye çalışan kedi, kurulan kapana da düşmemişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 1972 model kamyonu balık lokantasına dönüştürdü31 Temmuz 2019 Çarşamba 18:00
  • Hastaların kurtulduğu 'taşlar' koleksiyon oldu31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:33
  • 2 Ağustos 2019 Cuma Hutbesi - Diyanet İşleri Başkanlığı 2.08.201931 Temmuz 2019 Çarşamba 16:32
  • 31 Temmuz 20.30 HADİ ipucu: Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği cami hangisi?31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:27
  • Doğa tutkusu Teksas'tan Zeytinliova'ya getirdi31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:52
  • Üç kardeş köyde mutlu yaşamı tercih etti31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:37
  • Tokat'ta 'Evlilik Okulu' açıldı31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:37
  • Hollanda'nın Venedik'i Giethoorn köyü31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:31
  • Köy Okulları Yardım Projesi’nin sloganı nedir? 12.30 HADİ ipucu 31 Temmuz31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:20
  • Rakamlar açıklandı: Turizm gelirinde büyük artış31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti