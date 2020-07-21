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Kurtboğazı ışıl ışıl

Büyükşehir ANFA ekipleri, Başkentlilerin yaz aylarında uğrak noktası olan Kurtboğazı Barajı’nda aydınlatma çalışmalarını tamamladı.
Kurtboğazı ışıl ışıl

Ankara Büyükşehir Belediyesi kent genelinde bulunan park ve yeşil alanları yaz akşamlarına hazırlıyor.
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ANFA Genel Müdürlüğü, Kurtboğazı Barajı’nda hava şartlarından ya da teknik nedenlerden dolayı yıpranan ve çalışmayan aydınlatma direklerini bakım ve onarımdan geçirdi.     
     
BAŞKENTLİLER YAZ AKŞAMLARINDA GÖNÜL RAHATLIĞIYLA ZAMAN GEÇİREBİLECEK
  
Pandemi sürecinde normalleşme süreciyle birlikte yeşil alanlarda ve parklarda vakit geçirmeye başlayan Başkentliler, Kurtboğazı Barajı’nda yapılan aydınlatma çalışması ile bundan sonra özellikle akşam saatlerinde gönül rahatlığıyla vakit geçirebilecek.
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Ankara’nın en güzel yeşil alanlarından biri olan Kurtboğazı Barajı’nda titiz bir çalışma gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri, yıllar önce imalatı yapılan ancak elektrik bağlantıları eksik bırakılan 1 mono blok trafo, 544 aydınlatma direği, 2 ana dağıtım panosu, 9 aydınlatma panosu, 1 nizamiye binası, 1 idari bina, 2 mescit, 2 wc, 1 peyzaj binası, 2 güvenlik binası, 1 restoran ile 50 eski beton ve demir hava hat direklerine de demontaj işlemi gerçekleştirdi.  

KURTBOĞAZI BARAJI YENİ GÖRÜNÜMÜYLE DAHA AYDINLIK 
    
Büyükşehir ekipleri, peyzaj ve çevre düzenlemesinden park ve bahçelerin bakım onarımına kadar Başkent’i güzelleştiren pek çok çalışmaya imza atmaya devam ediyor.
    
Vatandaşların aileleri ile birlikte daha güvenli ve daha aydınlık bir ortamda zaman geçirmelerine imkan sağlayan ANFA ekipleri; 1 bekoloder, 1 mobil vinç, 6 elektrik teknisyeni ve 2 demir doğrama ustası ile birlikte bir ay içinde aydınlatma çalışmalarını tamamlayarak barajı ışıl ışıl yaptı.
   

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