Kürtçe konuşan kadını yayından alan Didem Arslan Yılmaz özür diledi

Didem Arslan Yılmaz, Show TV'de yayınlanan "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programına telefonla bağlanan bir kadını Kürtçe konuşmasının ardından "Burası Türkiye Cumhuriyeti" diyerek yayından aldı. Arslan'ın daha sonra özür diledi.

Didem Arslan Yılmaz, Show TV'de yayınlanan "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programına telefonla bağlanan bir kadını Kürtçe konuşmasının ardından "Burası Türkiye Cumhuriyeti" diyerek yayından aldı. Arslan'ın bu tavrı büyük tepki çekti.

ÖZÜR DİLEDİ

Didem Arslan Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı şu açıklamalar ile özür diledi:

''Dünkü yayınımıza, Urfa’dan gelen Hayriye Taşcı, 'babası benden 4 aylık bebeğimi kaçırıyor, bana yardım edin' diyerek, ablası Ayfer Taşcı ile birlikte programımıza katıldı. Kızlar aileleri tarafından tehdit aldıklarını söyleyip, öldürülmekten korkuyorlardı. Yayın devam ederken kızların halası Türkan hanım yayına bağlanmak istedi. Yeğenleriyle şakır şakır Türkçe konuştu, önce kızlara Türkçe hakaretler etti. Sonra da aniden kızlarla Kürtçe konuşmak istediğini söyledi. Hala Türkan hanım, benim ve seyircimin kızlarla konuşmasını anlamamızı istemedi. Yeğenleriyle Kürtçe konuşarak, konuşulanları gizlemek istedi. Halanın bizden önceden tercüman talebi de olmadı.

Türkan hanımı, Kürt olduğu için yayından aldırmadım. Yeğenlerine hakaret ve küfürler ettiği için yayından aldım. Öyle olsa yeğenlerini yayına konuk etmezdim.

Kürtçeye bir tepkim olamaz. Yayında doğu dili diye hiçbir ifadem de yok. Hala Türkan hanım, Arapça da konuşmak isteseydi, İngilizce de konuşmak isteseydi, aynı tepkiyi gösterirdim. Çünkü, onun ne söylediğini bilmemiz gerekiyordu, kızların can güvenliğinden endişe ediyordum.

Sivaslı bir ailenin kızıyım. Memleketimin doğusu batısı kuzeyi ve güneyi ile ilgili ayrım yaptığımı iddia etmek, hele etnik ayrım yaptığımı söylemek tamamen gülünç.

Yayının sadece 10 saniyesini servis edip sanki ortada bir siyasi tartışma varmış gibi linç başlatanların amacı “ülkenin fay hatlarını kaşımak” Not: Bu arada kürtçe konuşan vatandaşlarımızla hiçbir sorunum yok, yanlış anlayan varsa onlardan özür dilerim.''