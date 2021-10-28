Kurtulmuş: Bizi ilgilendiren yuvalanmış terör örgütleri

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sınır ötesi operasyon için cumhurbaşkanı yetkisinin iki yıl uzatılması hakkında açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin düzenlediği 3'üncü Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu'nun açılışında konuşma yaptı. Kurtulmuş, "Siyaset görüşlerimiz farklı olabilir, taban tabana zıt partilerde olabiliriz. Dünya görüşlerimiz taban tabana farklı olabilir ama bir tane vatanımız var. Orası Türkiye'dir" dedi.

Türkiye'nin güçlü olmasının 84 milyonun yararına olacağını dile getiren Kurtulmuş, 10 ülkenin Ankara büyükelçisinin yaptığı, Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısı hakkında konuştu. İnsanların ortak konularda ortak hareket edebilmesi gerektiğine dikkati çeken Kurtulmuş, "10 büyükelçinin Türkiye'nin iç işlerine karışma anlamını taşıyacak olan girişimleridir. Aslına bakarsanız büyük bir kriz çıkarma potansiyeli olan girişimdir. Allah'a çok şükür, Cumhurbaşkanımızın çok kararlı, Türkiye bürokrasisinin de çok şahsiyetli, siyasetin de çok güçlü durması sonucu gözümüzün içine baka baka 10 büyükelçi ve arkalarındaki başkentleri geri adım atarak Türkiye'nin gücünü teslim etti" dedi.

'TÜRKİYE BİR ŞEY DİYEMEZ' ZANNEDİYOR'

Büyükelçilik krizi ortaya çıktığı zaman bütün siyasi partilerden ortak bir noktada görüşte durmalarının beklendiğini ifade eden Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Bu, Türkiye meselesidir. Türkiye'nin birliği, dirliği meselesidir. Konunun mahiyetiyle hiç ilgilenmeden söylüyorum. Türkiye'nin herhangi bir yerdeki büyükelçisi herhangi bir ülkede devam eden mahkemeyle ilgili bir söz söylese o akşam kapının önüne koyarlar. Diyelim ki bizim Berlin büyükelçimiz, bir Alman mahkemesindeki konuyla ilgili, nitekim bizi ilgilendiren pek çok mahkeme var, kalksın konuşsun. Bizim arkadaşımızı kapının önüne koyarlar. Şimdi bunlar eski Türkiye alışkanlıklarına bakarak 'Nasılsa biz söyledik, geçtik. Türkiye bir şey diyemez' zannediyor. Sağlam ve güçlü duruşumuz sayesinde, cumhurbaşkanımızın şahsiyetli liderliği sayesinde büyük bir kriz çıkarma potansiyeli taşıyan bu durum bertaraf edildi ve bu Türkiye'nin başarısı olarak kayıtlara girdi. Gönlüm şunu arzu ederdi, burada bütün siyaset, bütün partiler ortak bir noktada dursun."

TEZKERE YORUMU

Kurtulmuş, sınır ötesi operasyon yapılabilmesi için cumhurbaşkanına verilen yetkinin iki yıl uzatılması hakkında şöyle konuştu:

"Irak ve Suriye bizim komşumuz, komşumuzun esenliği, toprak bütünlüğü için orayla ilgileneceğiz ama en az onun kadar bizi ilgilendiren taraf orada yuvalanmış terör örgütlerinin, Türkiye'nin bütünlüğüne vermiş olduğu zarardır. Bunu önlemek için yapılacak operasyonlar konusunda TBMM'ye bir tezkere geldiği zaman bu tezkere kayıtsız şartsız bütün muhalefet partileri tarafından da kabul edilip, ortak bir karar olarak çıkmalıydı. Ama ne yazık ki bu kadar zor türbülanslar yaşadığımız bir dönemde dahi Türkiye'de, partilerin, siyasetin ortak bir noktaya yönelemiyor olması, bana Akif'in yaşadığı dönemde yaşanan iktidardaki İttihat ve Terakkicilerin, itilafçıların yapmış olduğu siyaset tartışmalarına benziyor" diye konuştu.