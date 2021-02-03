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Kurtulmuş: Pandemi sürecinden güçlü şekilde çıkacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek pandemi sürecinin ekonomi ve üretime yansımalarını değerlendirdi.
Kurtulmuş: Pandemi sürecinden güçlü şekilde çıkacağız

Gaziantep'te bir otelde düzenlenen sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katıldığı toplantıya; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı.

Kurtulmuş, pandeminin yeni bir yaşam anlayışını ortaya koyarak koronavirüs salgını öncesi dönemle sonrası dönemin çok farklı olacağını dile getirdi.

‘KORONA SONRASI DÖNEM ÖNCESİNDEN BAMBAŞKA VE FARKLI OLACAK’

Kurtulmuş, "Küresel ölçekte finansal ve siyasal yeniden bir yapılanma sürecini önümüzdeki süreç içinde yaşayacağız. Nasıl ki buhar makinesinin bulunması Sanayi Devrimi'nin fitilini ateşledi ve yeni bir ekonomi modeli ortaya koydu ise  hiç tereddüt etmeden şunu söyleyebilirim ki korona sonrası dönem korona öncesi dönemden bambaşka ve farklı bir dönem olacak" dedi.

‘PANDEMİ SÜRECİ TÜRKİYE'NİN SAĞLIKTAKİ GÜCÜNÜ ORTAYA KOYDU’

Kurtulmuş, Türkiye'nin pandemi sürecindeki sağlık altyapısının güçlülüğünden bahsederek sürecin çoğu ülkeden çok daha iyi yönetildiğine değinerek şöyle konuştu: "Bu pandemi meselesinde Türkiye sağlıktaki altyapısının güçlülüğü ve Cumhurbaşkanlığı Sisteminin hızlı karar alma yetkisi ile birçok ülkeden daha güçlü olarak bu süreci karşılamış olduk. Sağlık alanında önemli adımlar atıldı. Şu anda aşı sürecinde de herhangi bir sorunla karşılaşmıyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde aşı için insanlar birbirini zorluyor ve yarış içinde. Pandemi sırasında hükümet olarak çok dikkatli davrandık. Esas olan tezgahı dağıttırmamaktır. Üreticinin üretime devam edebilmesi gerekli. Özellikle esnaf ve sanatkarımızın gücünü koruyabilmek önemli. Biz sürecin başından itibaren desteklerle iş dünyasının karşılaşmış olduğu sorunları atlatabilmelerini hedefledik. Bundan sonraki süreç içinde dayanışma içinde olacağız. Devletin milletle bütünleşmesi sürecini sağlayarak milletin devlete olan güvenini daha fazla arttırarak el birliğiyle güç birliğiyle bu süreçlerden milletimizi devletimizi daha güçlü bir şekilde çıkarmış olacağız’’

‘EMPERYALİST GÜÇLERİN HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALACAK’

Kurtulmuş, Suriye ve Irak'ta yaşanan olayların kısa süre içinde bitmesini temenni ettiklerini ve bölgenin yakın zamanda normalleşerek emperyalist güçlerin heveslerinin kursaklarında kalacağını söyleyerek, "Ümit ediyoruz ki hemen sınırlarımızın dışında var olan büyük yıkımlara büyük altüst oluşlara sebep olan özellikle Suriye ve Irak'taki bu yapı biran önce değişir. Suriye ve Irak halkının hak ettiği barış, huzur ve selamet gerçekten yeniden kazanılır ve oralarda terör örgütleri bütünüyle çıkarılarak Suriye ve Irak'ta bölgenin esas sahipleri olan halk güzel bir şekilde yeniden yaşamaya başlarlar. Bu günlerin de uzak olmadığını düşünüyorum. Biz bu bölgede güçlü olursak emperyalist güçlerin de hevesleri kursaklarında kalır. Bölgenin normalleşmesi kapsamında Gaziantep'in de çok önemli bir fonksiyonu olacak. Kentimiz çok ciddi bir cazibe merkezi haline gelecek" dedi.

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