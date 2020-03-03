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Kurtulmuş: Rusya arkasında durmasın rejim 1 ay içinde çöker gider

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş CNN TÜRK canlı yayınında Dicle Canova’nın sorularını cevapladı. Kurtulmuş, "Rusya arkasında durmasın rejim 1 ay içinde çöker gider." dedi.
Kurtulmuş: Rusya arkasında durmasın rejim 1 ay içinde çöker gider

İşte Kurtulmuş’un yaptığı açıklamalardan satır başları:

Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok.

Rusya kaç bin km öteden gelip Suriye’de ne arıyor.

Türkiye, bütün bu bölünme senaryolarının arkasındaki hedefin Türkiye olduğunun farkındadır.

15 Temmuz gerçekleşmiş olsaydı Türkiye bir iç savaşa sürüklenmeyecek miydi.

Neden halkına karşı suç işlemiş bir rejimin arkasında duruyorlar.

Bu bölgede güçlü büyük bir Türkiye istemiyorlar.

Rusya için uzaktaki bir ülkede güç elde etme mücadelesidir.

Suriye, Suriye halkınındır.

Rusya arkasında durmasın rejim 1 ay içinde çöker gider.

MOSKOVA’DAKİ KRİTİK GÖRÜŞME

Rusya ile Türkiye arasında çok kez görüşmeler oldu. Başından beri bazı noktalarda çok zıt durduğumuz açıktır ama bu görüşmelerin her birinde belli bir mesafe alındı. Biz tekrar Soçi ve Astana ruhuna bağlı kalınmasını talep edeceğiz. İdlib’i nasıl çözecekler? 4 milyon Suriyeliyi tek tek öldürerek mi çözecekler. Umuyoruz bu görüşmelerden çok acil şekilde rejimin saldırıları önleyecek, adına ne derseniz, ateşkes deyin, kararı alınır. Bizim pozisyonumuz belli, İdlib’deki 4 milyon insanın can güvenliğini sağlayacak tedbirlerin alınması. 

Ruslar herhalde şunu görüyorlar bu bölgede Türkiye ve Rusya’nın çok büyük yatırımları var. Rusya’nın yıkılmaya yüz tutmuş bir rejim için Türkiye’yi tamamen karşılarına alacaklarına ihtimal vermiyorum. Bundan sonra nasıl bir Suriye rejimi olur bunu konuşmamız lazım.

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