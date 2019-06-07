Kurtulmuş'tan İmamoğlu açıklaması: Hadsiz ve saygısızca

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ekrem İmamoğlu'nun Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonuna alınmamasıyla ilgili dikkat çeken açıklama yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun, Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonuna alınmamasına ilişkin açıklama yaptı.

VIP salonuna alınmaması ile ilgili İmamoğlu'nu suçlayan Kurtulmuş, "Mesele bir VIP krizi değil, gerçekten devlerin memuruna ve devletin valisine karşı yapılan bir hakarettir” değerlendirmesinde bulundu.

Konuya ilişkin “Yaşanan olayın, son derece seviyesiz ve talihsiz olduğunu” belirten açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, “Maalesef son derecece talihsiz, son derece son derece seviyesiz bir durumla karşı karşıyayız. Öncelikle işin adını doğru koymak lazım. Mesele bir VIP krizi değildir, maalesef VIP’den yararlanmasına engel olunan ya da hakkı olmadan oradan geçmek isteyen bir takım isimlere karşı, bunlardan bir tanesi de Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı. Ona karşı orada polislerin söylemiş olduğu tavra ve Valimizin tavrına karşı yapılan son derece hadsiz, son derece seviyesiz, son derece açık bazı hakaretler var. Bu hakaretler kabul edilemez” şeklinde açıklama yaptı.