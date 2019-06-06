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Kurtulmuş'tan seçmene 23 Haziran uyarısı

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş İstanbul seçimleri için Ordulu vatandaşlara seslendi
Kurtulmuş'tan seçmene 23 Haziran uyarısı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir restoranda, vatandaşlar ile İstanbul hemşehri dernek başkanları ve üyeleriyle bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladı. 

Türkiye'nin önündeki en önemli meselenin 23 Haziran seçimleri olduğunu belirten Kurtulmuş, İstanbul'da yenilenecek seçimle ilgili İstanbullu seçmenin bir kere daha sandık başına gideceğini ve karar vereceğini anımsattı. 

"SÖZ DE KARAR DA YETKİ DE MİLLETİNDİR"

"Milletin kararı ne olursa olsun biz milletin kararını başımızın üstüne kabul eden bir siyasi anlayışın içerisindeyiz." diyen Kurtulmuş, "Bizim için Türkiye'nin siyasi tarihine milletten başka söz sahibi hiçbir unsur olmamıştır. Biz siyasi hayatımız boyunca ne tankların palet şakırtılarında ne başkalarının yaptığı gibi 28 Şubat gibi dönemlerin o karanlık atmosferinden medet umarak siyaseten onlara destek verenlerden olmadı ki 27 Mayıs'a destek verenlerden olmadık. 12 Eylül'e, 12 Mart'a, 28 Şubat'a destek verenlerden olmadık. 27 Nisan'a destek verenlerden olmadık. Söz de karar da yetki de milletindir." ifadesini kullandı. 

İstanbul'da oturan Karadenizlilerin, Karadeniz ruhunu bir kez daha şahlandıracaklarının altını çizen Kurtulmuş, şöyle devam etti: "Karadeniz ruhunu inşallah kuşanacaklar. Kastamonuludan, Samsunludan, Orduludan, Giresunludan, Trabzonludan, Rize'den Artvin'e kadar ne kadar Karadenizli kardeşimiz varsa inşallah onlar bu seçimde Tayyip Erdoğan'ı, Binali Yıldırım'ı, AK Parti'yi yalnız bırakmayacak ve inşallah İstanbul seçimlerinde çok başarılı bir sonuç alacağız."

"KARADENİZ CHP'YE OY VERDİ ALGISI DOĞRU DEĞİL"

İstanbul'da yaşayan Karadenizlilerin 31 Mart seçimlerinde CHP'nin adayını desteklediği yönünde yanlış bir algı olduğunu  vurgulayan Kurtulmuş, "Bu doğru değil. Evet CHP'nin adayına oy veren kardeşlerimiz de olmuştur ama İstanbul'da oturan Karadeniz kökenli seçmenlerimiz AK Parti'yi desteklemiş ve desteklemeye de devam etmiştir." şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, eski seçimlerin haritalarına baktığını ifade ederek, "Karadeniz'de CHP'nin kazandığı son seçim 1946 seçimidir. 1950'den itibaren silme Demokrat Parti, 54 Demokrat Parti, 57 aynı şekilde büyük oranda. Karadeniz Bölgesi'ni söylüyorum. AK Parti iktidar olduğundan bu yana AK Parti'ye büyük oranda destek vermiş. Bütün seçimlerde AK Parti'nin, Tayyip Erdoğan'ın yanında olmuş ve en son 31 Mart seçimlerinde de Karadeniz bütünüyle destan yazmış." dedi.

"ŞİMDİ HESAP SORMA VAKTİ DEĞİLDİR"

Numan Kurtulmuş, 2002'den bu yana bir kez de olsa AK Parti'ye oy veren seçmenlerin oranının yüzde 65 olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Halkımızın yüzde 65'i AK Parti'ye bir şekilde oy vermiş. Vermiş, sonra vermemiş. Vermemiş, sonradan vermiş. Bu anlamda AK Parti Türkiye'nin siyaseten ana gövdesini oluşturan siyasi partidir. Bu kardeşlerimiz içinde bir kısmı gitmemiş, bir kısmı boş oy vermiş. Hatta bu arkadaşlarımızın içinde gitmeyen ya da boş oy verenler içerisinde kızmış, küsmüş, kırılmış, darılmış, bir işi olmamış, belediye başkanlarına kızmış, meclis üyesine kızmış, milletvekiline kızmış vesaire. 'Ben bu seçimde oy vermeye gitmiyorum' demiş. Eli karşı tarafa oy vermeye gitmediği için sandığa gitmemiş ya da sandığa gitmiş, oyunu boş kullanmış. Diyoruz ki şimdi kırgınlık, küskünlük, dargınlık vakti değildir. Şimdi hesap sorma vakti değildir. Şimdi uyarıda bulunma vakti değildir."

Neyin eksik, neyin hatalı, neyin yanlış olduğunu halkı birebir dinleyerek bildiklerini, gördüklerini anlatan Kurtulmuş, "Allah'ın izniyle bunların da düzeltilmesi için tedbirlerimizi alıyoruz. Kızgınlığın ve küskünlüğün alternatifi İstanbul'da Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmak, İstanbul'da Binali Bey'in seçilmemesi için sandığa gitmemek ya da boş oy vermek değildir. Daha açık söyleyeyim, AK Parti kadrolarına ve yaptığı işlere kızgınlığın bedeli CHP'nin adayını geçirip de o koltuğa oturtturmak hiç değildir." diye konuştu.

"TÜRKİYE'Yİ İZLİYORLAR"

Kurtulmuş, bütün dünyanın gözü ve kulağının 23 Haziran seçimlerinde olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosu seçimi oldu. İnanın ki Avrupa Parlamentosu seçimleri kadar ondan çok çok daha fazla İstanbul'un yenilenecek seçimleri yer aldı. Avrupa'da parlamento seçimi varken, Avrupa'daki gazetenin, bazı siyaset merkezlerinin İstanbul seçimlerine ilgisinin gerekçesi nedir? Şöyle bir düşünür müsünüz? Demek ki Türkiye'yi izliyorlar, Türkiye’ye bakıyorlar, 23 Haziran'a bakıyorlar. Milletimiz 23 Haziran'da büyük bir destan yazacak ve inşallah İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti'nin belediye başkan adayı Binali Yıldırım tarafından kazanılacak ve hizmetler koşar adım devam edecek."

Kaynak: Haber Kaynağı
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