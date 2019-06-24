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Kurtuluş Parkı doldu taştı

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte Başkentte parklar dolup taşıyor. Bu parklardan birisi olan, Ankara’nın Central Parkı diye adlandırılan Kurtuluş Parkı’na Başkentliler yoğun ilgi gösteriyor.
Kurtuluş Parkı doldu taştı

Ankara’nın en eski parklarından Kurtuluş Parkı havaların ısınması ile birlikte birçok ziyaretçiyi ağırlıyor. İçerisinde barındırdığı spor alanları, koşu parkurları ve piknik alanları tercih edilmesinde en büyük rolü oynuyor. Aileler hem spor yapmak, hem de çocuklarıyla vakit geçirmek için bu parkı tercih ediyor.

SPORSEVERLERİN İLK DURAĞI

86 bin 200 metre kare toplam alana sahip park sporseverlerin ilk tercihi oluyor. Uzun spor parkuru ve spor alanları ile sporseverlerin ilk durağı olan park ta 49 bin metre kare çim alanı bulunuyor. Gün içerisinde 7’den 70’e birçok vatandaş yürüyüş, koşu ve spor yapmak için parkı ziyaret ediyor. 

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PİKNİK VE ÇOCUKLAR İÇİN İDEAL

Yaklaşık 10 bin metre kare piknik alanına sahip parka birçok vatandaş ise aileleriyle birlikte pikniğe geliyor. Mangal yakılmasına izin verilmeyen parkta, çocuklar için birçok oyun alanı bulunuyor. Çocuklar için yaklaşık 3 bin metre kare oyun alanı bulunurken,  yaklaşık 50 bin metre kare de çim alan bulunuyor. 

kurtulus-parki,-ankara’nin-en-buyuk-parklari,-cankaya-fidanlik-mahallesi,-kurtulus-metro-duragi,-sihhiye,-kolej-metro-duragi,.jpg

KÖPEK GEZDİRİLEBİLİYOR

Ankara’nın en büyük parklarından biri olan Kurtuluş Parkı Çankaya Fidanlık Mahallesi’nde bulunuyor. İsmini bulunduğu yerden alıyor. Kurtuluş metro durağı, Sıhhiye ve Kolej metro durağı arasında yer alıyor. Park aynı zamanda geniş ve büyük bir alana sahip olması hasebiyle köpek gezdirmek için de kullanılıyor.  

kurtulus-parki,-ankara’nin-en-buyuk-parklari,-cankaya-fidanlik-mahallesi,-kurtulus-metro-duragi,-sihhiye,-kolej-metro-duragi,,,.jpg

Emrah Özcan/HABERVAKTİM

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