Kurtuluş Savaşı'na katılan 8 askerin mirasçısına İstiklal Madalyası verilecek

Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti tespit edilen 8 şehit ve gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti tespit edilen 8 şehit ve gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, İstiklal Madalyası Kanunu'na göre Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti tespit edilen ve "İstiklal Madalyası" verilmesi kararlaştırılan 8 şehit ve gazinin mirasçılarının isim listesi yer aldı.

İsim listesi şöyle:

Hak Sahibinin Memleketi - Rütbesi - Adı ve Soyadı Birliği - Şehitlik Tarihi ve Yeri Madalya ile Taltif Edilecek Mirasçının Adı ve Soyadı

Akşehir - Ali oğlu 1307 (1891) doğumlu Ağır Topçu Çavuşu Abdullah Bacak 1. Fırka (Tümen), 1. Alay, 1. Topçu Tabur, 2. Bölük Torunu Abdullah Narin

Vakfıkebir - Mehmet oğlu 1309 (1893) doğumlu Er Ömer Sağlam K.3 Sıhhiye Bölüğü (6. Derece Harp Malulü) Oğlu Ömer Sağlam

Vakfıkebir - Hasan oğlu 1315 (1889) doğumlu Er Hüseyin Usta 3. Fırka (Tümen) İstihkam Taburu Oğlu Kazim Usta

Kalecik - Veli oğlu 1309 (1893) doğumlu Er Turhan Ural İzmit Mühimmat Deposu Oğlu Ahmet Ural

Ilgın - Halil oğlu 1303 (1887) doğumlu "Emir Oğulları"ndan Er Abdullah 1. Fırka (Tümen), 5. Alay, 3. Tabur, 9. Bölük - İnönü Meydan Muharebesi'nde (Kandilli Harbi) 3 Eylül 1338'de (1922) şehit Torunu Nihat Yandımoğlu

Haymana - Hacı oğlu 1310 (1894) doğumlu Er Ali Yıldırım 61. Fırka (Tümen), 159. Alay, 3. Tabur, 10. Bölük (5. Derece Harp Malulü) Torunu Cemal Yıldırım

Gümüşhane - Feyzi oğlu 1316 (1900) doğumlu "Sofi Oğulları"ndan Er Mustafa 3. Kolordu, 8. Alay, 1. Tabur, 2. Bölük - 1'inci Ordu Ağır Mecruhin Hastanesinde 29 Ağustos 1338'de (1922) şehit Yeğeni Ahmet Soydaş

Gaziantep - Ökkeş oğlu 1319 (1903) doğumlu Kamil Gaziantep Askeri Fırını civarında Mart 1336'da (1920) Fransızlar tarafından şehit edilmiştir. Kardeşi Kemal Dilek