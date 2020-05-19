Kurtuluşun ilk adımının 101. yılında Başkent

Başkent’te corona virüs gölgesinde süren 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanmaya devam ediyor. Büyükşehir’e bağlı şenlik otobüsleri cadde ve sokaklarda marşlar çalarak vatandaşların bayramını kutluyor.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 101’inci yılında corona virüs salgını gölgesinde kutlanıyor. Tüm yurtta kutlamalar kısıtlı şekilde sürerken Büyükşehirlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle belediyelerin şenlik otobüsleri cadde ve sokaklarda gezerek vatandaşlara moral veriyor. Dün Ulusa Sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saatler 19.19’u gösterdiğinde tüm Türkiye’yi balkonlarından İstiklal Marşı okumaya davet etti.

BÜYÜKŞEHİR’İN ŞENLİK OTOBÜSLERİ GEZİYROR

Başkent’te ise Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde pek çok farklı kutlama programı vardı. Yenimahalle, Çankaya, Keçiören, Etimesgut, Altındağ gibi merkezi ilçelerde büyükşehir belediyesine bağlı şenlik otobüsleri marşlar eşliğinde sokakları gezdi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yoldan geçen belediye araçlarına balkonlardan eşlik eden vatandaşlar çalan marşlara coşkulu bir şekilde eşlik ediyor.

ÜNLÜ ŞARKICI AZERİN KEÇİÖREN’DE

Kutlamalar ilçe belediyelerinin etkinlikleriyle de devam ederken Keçiören’de saat 18.00’da ünlü şarkıcı Azerin şenlik otobüsünden balkonlarındaki vatandaşlara seslenecek. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok kendi sosyal medya hesabından paylaştığı video ve resimlerle tüm Keçiörenlilerin bayramını tebrik ederek balkonlarda coşkuyla kutlamaya davet etti.

YENİMAHALLE’DE RADYO ÜZERİNDEN KUTLANACAK

Yenimahalle’de ise 19 Mayıs coskusu sosyal medya ve radyolar üzerinden kutlanıyor. Saat 17.00’da Başken’teki yerel radyolar üzerinden yayın yapacak olan Yenimahalle Belediyesi ’nin istek şarkı üzerine yaptığı programda Yenimahalle Belediyesi Kent Orkestrası sahne alacak.

ÇANKAYA’DA SOSYAL MEDYADA 19 MAYIS ANLATILACAK

Çankaya Belediyesi de 19 Mayıs çoşkusunu sosyal medya üzerinden kutlayacak. Saat 21.00’da ünlü hikaye anlatıcısı Sunay Akın sevenleriyle buluşarak 19 Mayıs’ta Bağımsızlık Yolunda başlığıyla Atatürk’ün Samsun’a çıkışını ve yaşananları anlatacak.

ALTINDAĞ’DA ANLAMLI YARIŞMA

Altındağ Belediyesi ise gençlerden 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı günü evlerinde çekecekleri spor ve sanat videolarını #Altındağda19Mayıs etiketiyle Twitter’da paylaşmalarını istedi. Yarışma sonunda en iyi videoyu çeken çocuğa 1 bisiklet ve 18 kişiye kitap hediye edilecek.



Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

