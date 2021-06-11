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Kurucu Başkan Ramazan Tosun, son yolculuğuna uğurlandı

Etimesgut Belediyesi kurucu belediye Başkanı Sayın Ramazan Tosun son yolculuğuna uğurlandı.
Kurucu Başkan Ramazan Tosun, son yolculuğuna uğurlandı

Ramazan Tosun için belediye hizmet binası önünde tören düzenlendi. Törene, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ailesi, yakınları ve belediye personeli katıldı.
Başkan Demirel, kurucu ve ilk belediye başkanı olan Ramazan Tosun'un Etimesgut'a önemli hizmetler kazandırdığını belirterek, "Kurucu başkan olmak zordur. Ramazan abimiz, başkanımız gerçekten çok zor bir dönemde belediye başkanlığı yapmış, görev süresinde de güzel hizmetler kazandırmıştır. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi. Başkan Fethi Yaşar da, merhum Ramazan Tosun'un bir süre Yenimahalle Belediyesi'nde de görev yaptığını hatırlatarak Ankara için önemli bir değeri kaybettiklerini söyledi.

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Helallik alındıktan sonra Başkan Demirel ve Başkan Yaşar eski Başkan Tosun'un tabutuna birlikte omuz verdiler. Ramazan Tosun'un cenaze namazı Söğüt Camii'nde kılınan öğle namazına müteakip Elvanköy Mezarlığı'nda dualarla defnedildi.

Ramazan Tosun'un özgeçmişi
1955 tarihinde Ankara İli Bala İlçesi Abazlı köyünde dünyaya gelen Ramazan TOSUN İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara ' da tamamladı, daha sonra Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisinden Makine Mühendisi olarak mezun oldu. 1990 yılında Mahalli İdareler Seçimini de kazanarak kurucusu olduğu Etimesgut Belediyesine ilk Belediye Başkanı olarak seçildi. 1994 yılına kadar başkanlık görevini yürüttü. Ramazan tosun evli ve 3 çocuk babasıydı.

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