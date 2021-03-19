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Kurulan ve kapanan şirket sayısı azaldı

Kurulan şirket sayısı, şubatta bir önceki aya göre yüzde 13 azalarak 9 bin 856'ya, kapanan şirket sayısı da yüzde 19,2 düşüşle 769'a geriledi.
Kurulan ve kapanan şirket sayısı azaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, şubat ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, şubatta kurulan şirket sayısı ocak ayına göre yüzde 13 azalarak 11 bin 329'dan 9 bin 856'ya düştü. Kapanan şirket sayısı da yüzde 19,2 gerileyerek 769 oldu. Ocakta kapanan şirket sayısı 952 olarak kayıtlara geçmişti.

Şubatta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 artarken, kapanan şirket sayısı yüzde 6,7 azaldı.

Şubatta bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 13 azalırken, kooperatif sayısı yüzde 46,5, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1,7 artış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 19,2, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 6,4 azalış gerçekleşirken, kapanan kooperatif sayısında değişiklik olmadı.

Şubatta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 7,7, kooperatif sayısı yüzde 9,9 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1,3 yükseldi.

Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 6,7, kooperatif sayısında yüzde 85,4 azalış olurken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 21,2 artış gerçekleşti.

Tüm illerde şirket kuruldu
Söz konusu ayda kurulan toplam 10 bin 1 şirket ve kooperatifin yüzde 85,2'sini limited şirketler, yüzde 13,3'ünü anonim şirketler, yüzde 1,5'ini kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40,7'si İstanbul, yüzde 9,4'ü Ankara, yüzde 5,6'sı İzmir'de kuruldu. Şubatta tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 478'i ticaret, 1647'si imalat ve 1130'u inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 1042'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 736'sı inşaat, 274'ü imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Şubatta kapanan şirket ve kooperatiflerin 268'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 94'ünün imalat ve 91'inin inşaat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 1262'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 438'inin inşaat, 274'ünün imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Şubat ayında 145 kooperatif kurulurken, bunların 70'i işletme, 38'i konut yapı, 11'i üretim ve pazarlama amaçlı kooperatif olarak iş başı yaptı.

Yabancı ortak sermayeli şirketler
Geçen ay kurulan 1081 yabancı ortak sermayeli şirketin 543'ü Türk sermayeli, 75'i İran ve 42'si Ürdün ortaklı oldu.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 117'si anonim, 964'ü limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu yıl kurulan şirketlerin 306'sı belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 125'i gayrimenkul acenteleri, 115'i işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 89,7'sini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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