Kurumlar vergisinde beyanname verme dönemi başladı

Kurumlar vergisi mükelleflerinin 2020 hesap dönemine ilişkin beyanname verme süreci bugün itibariyle başladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, kurumlar vergisi mükelleflerinin 2020 hesap dönemine ilişkin beyannamelerini verme süreci başladı.

Mükellefler, 2020 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerini 1-30 Nisan 2021 döneminde "https://ebeyanname.gib.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda verebilecek.

Mükellefler, hesaplanan kurumlar vergisini de beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar ödeyecek.

Ödemeler, Başkanlığın "İnteraktif Vergi Dairesi" veya "Borç Sorgulama ve Ödeme" ekranı üzerinden anlaşmalı banka/kredi kartlarıyla, vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla ya da vergi dairesi vezneleri aracılığıyla yapılabilecek.