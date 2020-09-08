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Kurutmalıklar belediye bostanından

Keçiören Belediyesi, dünyada ve Türkiye’de etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasıyla birlikte önem kazanan gıda ihtiyacı için Bağlum’da örnek tarımsal üretim yapıyor. 
Kurutmalıklar belediye bostanından

Bu kapsamda ilçeye bağlı köylerde organik tarımı teşvik etmek için ücretsiz fide ve tohum desteği sağlanmasına öncü olan Başkan Turgut Altınok, Bağlum’da bin metrekarelik alana kurulan belediye bostanından elde edilen mahsullerin kışın da kullanılabilmesi için kurutmalık ve turşu olarak değerlendirildiğini belirtti.

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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyeye ait organik bostanda kışlık kurutmalık ve turşu yapan personelle bir araya geldi. Altınok, “İlçemize bağlı köylerde üretimi teşvik etmek için sağladığımız fide ve tohum desteklerinin ardından belediye olarak da organik tarımsal üretim yapmaya başladık. Bostanımızdan elde ettiğimiz organik mahsullerimizi kışın tüketebilmek için bu ürünlerimizi kurutmalık ve turşu olarak değerlendiriyoruz.” dedi.

ORGANİK TARIM TEŞVİK EDİLİYOR

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 “SAVAŞLAR SİLAHLA DEĞİL ÜRETİMLE KAZANILIYOR”
Altınok, gelecekte yaşanması beklenen gıda krizine yönelik tedbirlerin alınması gerektiğinin altını da çizerek şunları aktardı:
“Yerli ve milli ata tohumumuzu yaygınlaştırmalıyız. Tohumlarımızın geleceğe taşınması konusunda çiftçilerimize büyük sorumluluk düşüyor. Hem sağlığımız için hem de kazanç sağlamak için genleriyle oynanmamış olan tohumlarımızı önümüzdeki yıllarda da üreterek gelecek nesillere miras olarak bırakmalıyız. Artık silah, top, tüfek yerine tarımsal üretimde güçlü olmak önemli hale geldi. Savaşlar artık silahla değil üretimle ve ekonomik kazanımlarla yapılıyor. Bu nedenle ata tohumundan yetiştirdiğimiz fidelerimize sahip çıkarak onların sayısını artırmalıyız.”

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