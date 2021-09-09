  • BIST 1.434,820
  • Altın 489,80
  • Dolar 8,4850
  • Euro 10,0150
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 22 °C
»

Kuruyemiş sektörü kahvede gümrük vergisinin sıfırlanmasını talep ediyor

Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Aykut Dinler, "Beyaz ve sarı leblebi yapımında kullanılan nohudun gümrük vergisinin sıfırlanması, kuruyemiş sektörü için de faydalı olacak" dedi.
Kuruyemiş sektörü kahvede gümrük vergisinin sıfırlanmasını talep ediyor

Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) Başkanı Aykut Dinler, kavrulmamış kahvenin gümrük vergisinin 5 puan indirilmesinin olumlu olduğunu ancak bu indirimin kahve fiyatlarına yansıması için verginin sıfırlanmasını beklediklerini bildirdi.

İklim koşulları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde kahve fiyatları artarken bu gelişim iç piyasaya da yansıdı. Cumhurbaşkanı Kararı ile kavrulmamış kahve ithalatında gümrük vergisi oranları yüzde 13'ten yüzde 8'e düşürüldü.

TÜİK verilerine göre, Türkiye, 2019'da 152,2 milyon dolarlık kavrulmamış kahve ithalatı yaparken bu tutar geçen yıl 151 milyon dolar oldu.

Bu yılın ocak-temmuz döneminde ise 84,3 milyon dolarlık ithalat yapıldı. Söz konusu tutar, geçen yılın aynı döneminde 83 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

Türkiye'nin kahve ithal ettiği ülkelerin başında Brezilya gelirken bu ülkeyi Kolombiya, Etiyopya ve Guatemala takip etti.

"Kahve fiyatları yüzde 100 arttı"
TÜKSİAD Başkanı Dinler, AA muhabirine, kahve üreten ülkelerin, iklim değişikliği nedeniyle kuraklık ve don gibi sorunlardan etkilendiğini ve üretimin düşük kaldığını söyledi. Birkaç aydır yaşanan bu gelişmeler nedeniyle dünyada kahve fiyatlarının yüzde 100 artış gösterdiğini belirten Dinler, kavrulmamış çekirdek kahvenin ton fiyatının 2 bin 500 dolardan 5 bin dolar seviyesine çıktığını ifade etti. Dinler, iç piyasanın da doğal olarak bu gelişmelerden etkilendiğini dile getirdi.

Kavrulmamış kahvenin gümrük vergisinde 5 puanlık indirimin fiyatlara yansımasının az olacağını vurgulayan Dinler, şöyle konuştu:

"Bu indirimi olumlu bulmakla beraber, oranın sıfırlanmasını bekliyoruz. Verginin sıfıra düşürülmesi piyasayı rahatlatır, sıfıra inerse daha olumlu olur. Fiyatların yüzde 100 arttığı bir ortamda bu indirimin kahve fiyatlarına etkisi zor olur. Çekirdek kahve Türkiye'de kavruluyor, çekiliyor ve paketleniyor. Bu süreçte kavrulan kahve yüzde 25 civarında fire veriyor. Kahvenin işlenmesindeki bu süreç de maliyet olarak fiyatlara yansıyor. Kahveyi bu sene pahalı içeriz diye düşünüyorum ancak bu gelişmelerde iç piyasadaki üretici ve oyuncuların bir suçu yok. Sorun tamamen yurt dışı fiyatlardan kaynaklı."

Dinler, kahvenin, Türk kültüründeki önemine de dikkati çekerek, ürünün hem gençler hem de yaşlılar tarafından yoğun olarak tüketildiğini bildirdi.

"Leblebi fiyatları da arttı"
İklim değişikliğinin dünyada tüm gıda fiyatları gibi kuruyemiş fiyatlarını da etkilendiğini belirten Dinler, bu yıl ABD'de badem fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 30-40 civarında arttığı bilgisini verdi. Dinler, şunları kaydetti:

"Bu süreçte nohut fiyatları da arttı. Nohuttan biliyorsunuz beyaz ve sarı leblebi yapılıyor. Yani bizim sektörümüz için önemli bir girdi. Leblebi fiyatları da artmıştı. Cumhurbaşkanı Kararı ile nohut ithalatındaki gümrük vergisi de yılbaşına kadar sıfırlandı. Yani nohudun gümrük vergisinin sıfırlanması kuruyemiş sektörü için de faydalı olacak. Bunun leblebi fiyatlarına olumlu yansımasını bekliyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan açıkladı! 170 milyon lira yardım yapılacak09 Eylül 2021 Perşembe 10:18
  • Dolar ve Euro'da son durum09 Eylül 2021 Perşembe 09:27
  • Üretici, TMO'nun kuru üzüm fiyatını beğenmedi08 Eylül 2021 Çarşamba 17:56
  • TMO çekirdeksiz kuru üzüm alımına hazır08 Eylül 2021 Çarşamba 16:37
  • Rekabet Kurumu, Coca Cola Satış ve Dağıtım AŞ'den alınan taahhütleri duyurdu08 Eylül 2021 Çarşamba 15:57
  • Bakan açıkladı! 10.000 MW'yi aştı08 Eylül 2021 Çarşamba 14:54
  • Bakan Bilgin: Türkiye ekonomisi yüzde 10 büyüyecektir08 Eylül 2021 Çarşamba 14:52
  • İstanbul Havalimanı 8 ayda 20 milyon 972 bin 497 yolcuyu ağırladı08 Eylül 2021 Çarşamba 13:21
  • Siemens Türkiye, 5 günlük babalık iznini 2 haftaya çıkardı08 Eylül 2021 Çarşamba 13:08
  • Hibrit ve elektrikli otomobil satışları şimdiden 2020'yi geçti08 Eylül 2021 Çarşamba 11:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti