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Kuryenin düşürdüğü kutu panik yarattı

KÜTAHYA'da, kargo şirketinde çalışan kuryenin el arabasından düşürdüğü kutu panik yarattı. Fünye ile patlatılacağı sırada düşüren kurye geri gelince kutu, polis kontrolünde açıldı.
Kuryenin düşürdüğü kutu panik yarattı

Olay, Ali Paşa Mahallesi Zafer Meydanı'nda meydana geldi. Bir banka şubesinin önünde duran üzeri koli bandı ile bantlanmış kutuyu gören bankanın güvenlik görevlisi, kutunun etrafını şeritle çevirerek, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi alıp, araç ve yaya trafiğini durdurdu. Özel kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanı, kutuyu fünye ile patlatacağı sırada kutuyu düşüren kurye koşarak olay yerine geldi. Kurye, kutuyu taşıdığı el arabasından düşürdüğünü fark ettiğini söyledi. Polis, kuryenin elindeki müşteri listesi ile kutu üzerindeki ismi karşılaştırdıktan sonra kutuyu açtı. Kutudan kişisel bakım ürünleri çıktı.

Kutu, kuryeye teslim edildikten sonra yol yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı.

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