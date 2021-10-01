KURYE’NİN KATİLLERİ YAKALANDI

Ankara’da yaşadığı evde elleri bağlanıp, ağzına havlu tıkalı halde cansız bedenine ulaşılan kuryenin, internetten tanıştığı kişiler tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Şahısların hırsızlık yapmak istedikleri ortaya çıktı.

Ankara'da bir kargo şirketinde kurye olarak çalışan Erşan Aydemir, önceki gün Keçiören’deki evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış halde ölü olarak bulundu.

Polis ekiplerinin kamera görüntülerini incelemesinin üzerine Aydemir'in evinin etrafında dolaşan 2 kişinin Aydemir'in oturduğu apartmana girdiği tespit edildi.

YARIM SAAT İÇERDE KALDILAR

Yaklaşık yarım saat içeride kalan şahısların Samet Eren Emelce ve Oğuzhan Ülker olduğu ortaya çıktı. Görüntülerde Emelce ve Ülker'in, ellerindeki çanta ve takım elbise ile binadan çıktıkları tespit edildi. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla şahıslar gözaltına alındı.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

Emelce ve Ülker, polis sorgusunda işledikleri cinayeti itiraf ettiler. Şüpheliler, Erşan Aydemir ile internet üzerinden arkadaşlık sitesi aracılığıyla tanıştıklarını söylediler. İfadelerinde Aydemir’in evine hırsızlık için gittiklerini, Aydemir'in kendilerine karşı koyması üzerine darp ettiklerini, ses çıkarmaması için elini ve kolunu bağladıktan sonra ses çıkarmaması için ağzına havlu koyduklarını söylediler. Aydemir'i öldürme niyetinde olmadıklarını belirten şüpheliler, amaçlarının sadece bayıltmak olduğunu öne sürdüler.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildiler.