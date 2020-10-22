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Kuş cenneti Cil Gölü’nde yangın

BİTLİS’in Adilcevaz ilçesinde, kuş cenneti olarak bilinen Cil Gölü'ndeki sazlık alanda yangın çıktı. 10 dönümlük alanın zarar gördüğü yangın, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Kuş cenneti Cil Gölü’nde yangın

2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile doğal sit alanı ilan edilen ve Türkiye’nin 3'üncü yüksek dağı olan Süphan Dağı eteklerindeki önemli, doğal kuş yaşam alanlarından biri olan Cil Gölü’nde, yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alınırken, yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.

'DAHA FAZLA YAYILMADAN KONTROL ALTINA ALINDI'

Yangın alanında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Necati Gürsoy, kuşların yaşam alanında çıkan yangından dolayı üzüntü duyduklarını ifade ederek, "Yangın haberini alır almaz hemen ekibimizle buraya geldik. Belediyemiz itfaiye ekipleri ve jandarma ekiplerimizin gayretli çalışmaları sonucunda yangın daha fazla alana yayılmadan kontrol alında alındı" dedi.

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