  • BIST 99.768
  • Altın 386,746
  • Dolar 6,8998
  • Euro 7,4566
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 26 °C
»

Kuşadası yazlıkçıların akınına uğradı

Aydın'ın turizm ilçesi Kuşadası'na, son 5 günde 72 bin 660 araç giriş yaptı. Sürücüler, araçlarıyla cuma akşamından itibaren kentin girişinde uzun kuyruklar oluşturdu.
Kuşadası yazlıkçıların akınına uğradı

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, birçok büyükşehirde sokağa çıkma yasağının devam etmesi ve hafta sonu hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkması nedeniyle, Kuşadası yazlıkçıların akınına uğradı. Kuşadası Kaymakamlığı sitesinden yapılan açıklamaya göre ilçeye 5 günde 72 bin 660 aracın giriş yaptı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait, kentin giriş ve çıkışlarında bulunan araç takip kameralarının verilerine göre, 11- 15 Mayıs tarihleri arasında Kuşadası'na Selçuk yönünden 11 bin 467, Söke yönünden ise 61 bin 193 olmak üzere 5 günde toplam 72 bin 660 araç giriş yaptı.

PLAJLARA GİDENLER DE OLDU 

Kadınlar Denizi, Yavansu, Karaova, Kadı Kalesi, Soğucak, Davutlar ve Güzelçamlı Mahalleleri’nde bazı vatandaşlar soluğu plajlarda aldı. Bazı vatandaşlar güneşlenirken bazı vatandaşlar da yasağa rağmen denize girdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'de vahim tablo ağırlaştı, ölü sayısı yine katlandı16 Mayıs 2020 Cumartesi 19:58
  • Tokat'ta sıcak hava asfaltı eritti16 Mayıs 2020 Cumartesi 15:21
  • YTB Kovid-19 sürecinde 14 ülkede 165 bin 559 vatandaşa yardım eli uzattı16 Mayıs 2020 Cumartesi 15:15
  • Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi16 Mayıs 2020 Cumartesi 15:14
  • İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bir günde 4 bin 310 idari işlem uygulandı16 Mayıs 2020 Cumartesi 15:08
  • Adana'da rekor sıcaklık!16 Mayıs 2020 Cumartesi 14:32
  • MSB'den engelli gençlere mesaj16 Mayıs 2020 Cumartesi 14:30
  • Kars'ta koronavirüs vaka sayısını artıran yemek daveti16 Mayıs 2020 Cumartesi 14:29
  • İbrahim Kalın: Kırmızı çizgimizdir!16 Mayıs 2020 Cumartesi 12:58
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kırıkkale'deki tesiste aylık 45 milyon maske üretilecek16 Mayıs 2020 Cumartesi 12:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti