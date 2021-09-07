Kuşadasıspor Turgut Doğan'ı aldı

Süper Lig'de 135 karşılaşmada görev alan Turgut Doğan, 1'inci Lig'de 144, 2'nci Lig'de 43 maça çıktı. Tecrübeli oyuncu ilk kez 3'üncü Lig'de top koşturacak.
KUPADA RAKİP MODAFEN
Kuşadasıspor, Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Eleme Turu'nda yarın Modafen'i konuk edecek. Kuşadası Özer Türk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı Hüseyin Gökberk Arslan yönetecek. Siyah-beyazlılar rakibini mağlup ederek adını 2'nci Tur'a yazdırmayı hedefliyor.
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