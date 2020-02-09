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Kuşakları büyüten geleneksel beşik modernlere taş çıkartıyor

80 yaşındaki Kezban Aydın’ın 32 yıl önce yeni doğan torununa 10 liraya aldığı geleneksel ahşap beşik, şimdi de torununun minik oğluna yuva oluyor. Şimdiye kadar iki kuşağın ve 30’a yakın bebeğin kullandığı beşik, yeni nesil beşiklere taş çıkartıyor.
Kuşakları büyüten geleneksel beşik modernlere taş çıkartıyor

Günümüzde gerek yaşam tarzlarının değişmiş olması, gerek teknolojinin ilerlemesiyle birlikte geleneksel ahşap beşiklerin kullanımı yok denecek kadar azaldı.

Eskiden her annenin bebeğini büyüttüğü, Türk kültüründe önemli bir yeri olan el yapımı işlemeli tahta beşikler, yerini artık modern beşiklere bıraktı. Fakat bebeklerin rahat uyumasını sağlayan ve sallanabilir özelliği olan geleneksel beşikler, çok az da olsa bazı aileler tarafından hala kullanılıyor. 

GELENEKSEL BEŞİKTE BÜYÜYOR

Yeni nesil beşiklerin pek kullanışlı olmadığını, birbirine geçmeli şekilde üretilen geleneksel beşiklerin daha sağlıklı ve dayanıklı olduğunu savunan aileler, bebeklerini ahşap beşiklerde büyütmeyi tercih ediyor.

Geleneksel ahşap beşikte büyütülen bebeklerin bir tanesi de Pursaklar’da yaşayan ‘Konuralp’ adındaki 15 günlük erkek bir bebek. Minik bebeğin yattığı ahşap beşiğin aile için ayrı bir anlamı bulunuyor. Aile üyeleri, şu an minik Konuralp’e yuva olan beşikte, 32 yıl önce bebeğin babasının da yattığını anlatıyor. Baba ve oğul olmak üzere iki kuşağın da aynı beşikten istifade etmesi görenlerin dikkatini çekiyor.    

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GELENEKSEL BEŞİK İKİ KUŞAĞA YUVA OLDU

Yıllara meydan okuyan ve iki kuşağa yuva olan söz konusu geleneksel beşiğin hikâyesini gazetemize 80 yaşındaki Kezban Aydın anlattı. 

Bundan tam 32 yıl önce kızından olan torununa doğum hediyesi olarak memleketi Çankırı’dan 10 liraya beşik aldığını kaydeden Kezban Aydın, “Bizde adettir. Torun olduğunda kız tarafı beşik alırdı. Biz de 32 yıl önce doğan torunumuza bu beşiği almıştık. Bu ahşap beşikte torunum belendi. Daha sonra bu beşik, pek çok aile üyesinin çocuklarına ve yakınlara geri alınmak üzere kızım tarafından verildi. Kızım, şimdiye kadar 30’a yakın bebeğin bu beşikte büyüdüğünü söyledi. Beşik o kadar sağlammış ki gördüğünüz gibi günümüze kadar geldi. Pek çok bebeğe yuva olan beşiğin şimdi torunumun oğluna da kısmet olması beni bir hayli sevindirdi ve duygulandırdı” dedi. 

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BEŞİKLER ATA YADİGÂRI 

Günümüzde geleneksel ahşap beşiklere yeteri kadar değer verilmemesinden üzüntü duyduğunu söyleyen 8 çocuk annesi ve çok sayıda torun sahibi Kezban Aydın, “Bu beşikler bize ata yadigârıdır. Binlerce yıldır Türk dünyasının ve kültürünün ortak simgesi haline gelen bu beşiklerin kaybolup gitmesi ben ve benim yaşıtlarımı bir hayli üzmektedir. Geleneksel beşik, bebeklerin rahat etmesini sağlar. Kundakla çocuk sıcacık olur üşümez. Beşiğin yüksek ayakları sayesinde bebek soğuktan ve nemden korunur. Sallanabilir özelliği ise bebeğin çabucak uyumasını sağlar. Biz eskiden tarlada çalışmaya gittiğimizde beşiği sırtımıza bağlar yola koyulurduk” diye konuştu.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

Gazeteilksayfa.com

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