Kusunlar Mahalle Konağı Açılıyor

Mamak Belediyesi mahalle kültürünü yaşatmak ve güçlü toplum yapısını muhafaza etmek adına ilçe genelinde hizmete açtığı mahalle konaklarına bir yenisini daha ekliyor.

Geleneksel köy konakları ve köy odalarını modern hali ile yaşatarak bölge halkının hizmetine sunan Mamak Belediyesi, Kusunlar Mahalle Konağı’nı da hizmete açmak için gün sayıyor. 279 metrekare alana inşa edilen Kusunlar Köy Konağı içerisinde iki adet salon, mutfak, depo, konağın çevresinde ise oturma alanları, meydan ve çocuk oyun alanı bulunuyor. Düğün, nişan, toplantı, yemek ve cenaze gibi insanların bir araya geldiği durumlarda hizmet verecek olan köy konağı modern, geniş ve kullanışlı mimarisiyle bölge sakinlerine hizmet verecek. Aynı zamanda bu özel yapı halkın kına gecesi, asker uğurlaması, taziye ve özellikle kış aylarında akşamları muhabbet edebileceği ve hoşça vakit geçirebileceği bir mekân olacak.

Milletimizin Hizmetindeyiz

Ankara konaklarından 5. si olan Kusunlar Mahalle Konağı’nı da Mamaklıların hizmetine sunacaklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Milletimizin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yaptığımız onlarca projelerle her zaman milletimizin hizmetindeyiz” dedi.