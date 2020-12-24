Kütahya Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

KÜTAHYA Belediyesi toplu iş sözleşmesi imzalarken, en düşük işçi maaşı da 3 bin 200 lira oldu.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın makamında Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Sabahattin Ödemiş, Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Mahalli İdareler İşveren Sendikası (MİS) Genel Sekreteri Mehmet Oruçöz, sendika iş yeri temsilcileri ve işçilerin katılımıyla 2 yıl geçerli olacak yeni toplu sözleşme imzalandı. Sendikanın Kütahya Şube Başkanı Ödemiş, belediye başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın verilen sözleri yerine getirdiğini ifade ederek, “Güzel bir sözleşme imzaladık. Başkanımız hem kadrolular hem de doğrudan temindeki arkadaşlara güzel zamlar verildi. Türkiye’de imzalanan sayılı sözleşmelerden birisi oldu” dedi. Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir ise Belediye Başkanı Işık’ın göreve geldiği günden bugüne kadar çalışanlara ağabey ve kardeş gibi davrandığını, sendikaya karşı da sosyal ortak gibi davrandığını ifade etti.

Kütahya Belediye Başkanı Başkan Alim Işık, belediye bünyesinde bin 200 çalışan olduğunu belirterek, “Başkan olduktan sonra inancımın gereği olarak işçilerimizin sendikalı, belediyemizin de bu işten anlayan uzman işveren sendikası ile çalışması gerektiğine inandım. Kütahya Belediyesi’nde yapılan toplu sözleşme ile en düşük asgari ücret 3 bin 200 lira oldu” şeklinde konuştu.