Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 Öğretim üyesi alacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, çok sayıda öğretim üyesi alıyor. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte aranılan şartlar ve başvuru tarihleri:

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, çok sayıda öğretim üyesi alıyor. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı 28.05.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Başvurular ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı yani 28.05.2021 tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak yapılabilecek.

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